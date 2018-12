Òmnium Cultural denuncia un nou atac a la seva seu de Barcelona

Òmnium Cultural ha denunciat que aquest dijous a la matinada ha tornat a rebre un atac a la seva seu a Barcelona, situada al carrer Diputació. Segons expliquen en un comunicat, uns desconeguts han trencat el cartell identificatiu de l'entitat que hi ha a la porta de la façana i s'han enfilat al balcó per arrencar un dels murals amb la imatge de la campanya Crida per la Democràcia. És el segon atac que rep la seu d'Òmnium en pocs dies. El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha assegurat que continuaran "treballant per construir la República de tothom on no hi pugui haver impunitat davant l'extrema dreta que ataca seus d'una entitat cultural".

❗️ #40añosdeConstitución i hi ha fets que no canvien des del franquisme: així ens hem trobat la Seu Nacional d’ @omnium aquest matí, quan hem vingut a treballar. Per aturar el feixisme, cultura i determinació. No passaran! pic.twitter.com/ySOZBVVXl5 — Òmnium Cultural (@omnium) 6 de desembre de 2018

El 26 de novembre van aparèixer esvàstiques pintades a la mateixa seu. I també aquest dijous a la matinada han aparegut pintades a la seu de Lleida, en què es podia llegir "Òmnium nazis", segons l'entitat, que ja ha denunciat els fets.

"Malgrat els atacs i la repressió, no ens cansarem de denunciar aquest Estat que, avui que fa 40 anys la Constitució, torna a demostrar que hi ha impunitat perquè passin fets com aquests", ha dit Mauri, que ha lamentat que la carta magna "no només no protegeix la ciutadania d'aquest país, sinó que empara la repressió". Per això, assegura que continuaran "treballant per denunciar la vulneració de drets fonamentals".