Òmnium engega l’Esprint Solidari, una marató per recollir recursos per fer front al coronavirus

Òmnium Cultural ha engegat l’Esprint Solidari, una gran marató de país que pretén esdevenir el front comú de la societat civil per recollir recursos que ajudin a combatre el coronavirus i a pal·liar els efectes de la greu crisi sanitària, social i econòmica que l’acompanya.

Aquesta marató ha de recaptar fons de manera solidària per donar suport a quatre projectes concrets: la campanya Resposta Coronavirus!, dels equips d'investigació i assistència de l'Hospital Clínic de Barcelona; l'assaig clínic #JoEmCorono, dels doctors Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet; la campanya de donacions per a material sanitari, impulsada pel Col·legi de Metges de Barcelona i la Fundació Àngel Soler Daniel, i la recaptació i distribució d'aliments que gestiona el Banc dels Aliments.

En aquest moment d'excepcionalitat i d’urgència sanitària i social, l'entitat que presideix Jordi Cuixart des de la presó de Lledoners explica que ha aturat els projectes regulars per abocar-se en la lluita contra el coronavirus perquè "està absolutament convençuda que la mobilització ciutadana és més imprescindible que mai, encara que aquesta mobilització ara s’hagi de fer des de casa".

Cuixart, que no pot sortir de Lledoners des que es va decretar l'estat d'alarma, ha assegurat que “Òmnium Cultural posa tota l’estructura de l’organització al servei de la lluita contra el virus, seguint la voluntat històrica de ser útil al conjunt de la societat”. “La comunitat científica és la que ens traurà d’aquesta crisi, i en plena emergència enfortim la cohesió”, ha remarcat Cuixart per sentenciar: “La vida sempre s’obre camí”.

I és que Òmnium considera que mentre que l'estat espanyol segueix responent a la crisi amb "mecanismes propis del segle XIX, regalant el comandament de la situació a l'estat major de l'exèrcit, recentralitzant competències i tancant files entorn de la corrupció dels Borbons", la societat civil catalana es torna a organitzar, tal com ja ho va fer durant els dies que van acompanyar l’1-O. Aquesta vegada, però, ho fa per contrarestar la ineficiència d’un Estat que ha respost tard i malament a una pandèmia que ja s’ha endut milers de vides.

Per cada euro que aportis, Òmnium n’aportarà un altre

Òmnium encoratja els socis i simpatitzants a implicar-se en aquesta marató amb un gest que serà recíproc en aquesta situació d’urgència i excepcionalitat: per cada euro que s’aporti, l’entitat n’aportarà un altre. L’objectiu, doncs, és fer un esprint solidari –del dilluns 30 de març al dijous 9 d’abril–, perquè quatre dels projectes que treballen per fer front al coronavirus puguin seguir-ho fent. L’entitat impulsa aquesta primera campanya per intentar pal·liar les conseqüències sanitàries del virus en l’àmbit de la cura mèdica i falta d’aliments, i preveu fer-ne una altra per ajudar a pal·liar les necessitats socials dels col·lectius més vulnerables.

Les persones que vulguin fer una aportació o vulguin informar-se dels projectes ho podran fer a través de la web de l’Esprint Solidari. L’aportació d’Òmnium –de fins a 100.000 euros– sortirà de tots aquells projectes que l’entitat s’ha vist obligada a aturar a conseqüència de la crisi sanitària i la petició d’experts i institucions de quedar-se a casa.

Òmnium mostra tota la solidaritat amb les persones afectades pel coronavirus, els treballadors de la sanitat i els serveis essencials, i amb tots aquells sectors afectats que, com el cultural o l’econòmic d’aquest país, veuen minvada la seva activitat i la seva estabilitat econòmica.