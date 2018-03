Òmnium passa a l'atac: "Menys baralles tàctiques avergonyidores entre partits"

El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha instat avui els partits independentistes a deixar enrere els tacticismes i apostar per la unitat d'acció per fer front a la repressió de l'estat i construir la República. En una sèrie de missatges al seu compte de Twitter, el portaveu accidental de la junta nacional de l'entitat s'ha mostrat molt crític amb l'actitud de les formacions republicanes en el debat de la investidura. "La ciutadania que va defensar el vot l’1-O, que es mobilitza contra la repressió i per la llibertat de presos i exiliats, que va apostar per independència el 21-D mereix més respecte, més confrontació transparent i menys baralles tàctiques avergonyidores entre partits".

En aquest sentit, Mauri demana que s'acabin els retrets entre Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP amb un full de ruta comú: "Prou d'assenyalar traïdors o covards. Recuperar les institucions és urgent. Fem-ho ja. Però de res ens servirà si no hi ha una nova estratègia compartida cap a la República que, amb la indispensable anàlisi crítica de la realitat, ens permeti avançar amb àmplies majories".

El vicepresident d'Òmnium considera que la unitat d'acció passa perquè uns i altres cedeixin en les negociacions per configurar un nou Govern: "Disposar d'una estratègia àmpliament compartida és necessari per avançar i és vital en un context de repressió. Benvingut el debat sobre els reptes de país que confronti idees i que tingui com a base la generositat, l’honestedat i el respecte entre tots els actors polítics", anota Mauri.