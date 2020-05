Òmnium torna al carrer per alertar que Sánchez aprofita el covid-19 per "seguir retallant drets"

Òmnium Cultural ha tornat al carrer. Ho ha fet aquest dissabte amb el seu primer acte de protesta des que va esclatar la pandèmia, que ha centrat en carregar contra el govern espanyol. L'entitat que presideix Jordi Cuixart acusa el govern de Pedro Sánchez d'haver aprofitat el covid-19 per "seguir laminant drets fonamentals", en concret, els de "manifestació i protesta". La seva tesi és que la situació abans del virus ja no era la millor i, ara, ha empitjorat.

Un símptoma que els temps estan canviant per les obligacions sanitàries és que la protesta d'Òmnium aquesta vegada no s'ha caracteritzat per una gran concentració de gent. Mig centenar de persones, amb mascareta i la corresponent distància de seguretat, s'han situat a les escales de la catedral de Barcelona amb una pancarta que deia "Prou retallada de drets". Abans de fer-ho, han col·locat a terra diverses pancartes petites amb el lema "Llibertat presos polítics", situades de tal manera que, des d'una certa alçada, es pogués llegir el lema "Sense llibertat no hi ha normalitat". Amb aquesta consigna l'entitat independentista vol transmetre un doble missatge: que la pandèmia ha estat utilitzada per l'Estat per laminar drets i que, tot i així, abans que el covid-19 irrompés la situació ja era de repressió.

Una prova d'això, segons el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, és la recent polèmica del govern espanyol amb la Guàrdia Civil. Mauri ha retret a l'executiu central que "s'exclami ara" pels informes "plens de mentides" d'aquest cos policial, i no ho fes quan els mateixos informes afectaven els líders independentistes que estan empresonats. "Fa 957 nits que Jordi Cuixart és a la presó", ha recordat. També ha criticat que el govern de Sánchez no hagi pres en consideració l'informe d'Amnistia Internacional de fa dues setmanes, que reclamava la llibertat de Cuixart i del líder de la Crida i expresident de l'ANC, Jordi Sànchez. No és la primera vegada que ho feia, però Amnistia considera que ara torna a ser el moment d'exigir-ho perquè el Tribunal Constitucional es disposa a revisar la sentència de l'1-O que el 14 d'octubre del 2019 va publicar el Tribunal Suprem. Precisament ahir es va fer públic un manifest amb la firma d'Unides Podem, entre altres partits, que també demana la llibertat dels Jordis.

El vicepresident d'Òmnium Cultural Marcel Mauri en la protesta davant de la catedral. / LAURA FÍGULS / ACN

"Aquesta pandèmia també ha deixat al descobert les vergonyes de l'Estat i ha tornat a evidenciar com les seves clavegueres actuen de forma parcial i venjativa", ha proclamat Mauri, que ha insistit que no són "problemes nous" sinó que ja fa temps que havien aparegut com a mecanisme per combatre l'independentisme. La protesta d'Òmnium no només ha sigut a Barcelona. L'entitat també ha fet actes similars a Sant Feliu de Llobregat, Manresa i Mataró. "Tornem a sortir al carrer", ha advertit Mauri, que ha considerat que fer-ho ara és "més important que mai".