Òmnium envia una auditoria al jutge per acreditar que no va pagar la publicitat de l'1-O amb subvencions

Òmnium Cultural ha remès una auditoria al jutge que investiga els preparatius de l'1-O per acreditar que els 79.077 euros de subvencions que va rebre el 2017 procedien d'administracions locals, de manera que desvincula la Generalitat del pagament dels costos del referèndum. En la seva auditoria, a la qual ha tingut accés Efe, l'entitat intenta allunyar les sospites del titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona que la Generalitat va finançar publicitat del referèndum mitjançant pagaments opacs a l'entitat sobiranista. La desconfiança del magistrat va fer que el març passat ordenés a la Guàrdia Civil que escorcollés la seu de l'entitat.

L'informe, elaborat pel despatx d'auditors Faura-Casas, es basa en informació obtinguda en els comptes anuals aprovats per la junta directiva de l'associació el 2017, que el jutge va sol·licitar a Òmnium Cultural malgrat que, segons manté l'entitat en un escrit adreçat a l'instructor, la Guàrdia Civil ja es va emportar de la seva seu tota la seva documentació econòmica, tant en paper com en suport digital. D'acord amb l'auditoria, l'associació va rebre l'any passat un total de 79.077 euros en subvencions públiques, que van suposar el 0,86% dels seus ingressos totals, procedents d'una vintena d'ajuntaments i entitats locals catalanes, la majoria per finançar actes culturals.

La Diputació de Barcelona és la institució que més fons públics va destinar a Òmnium Cultural, un total de 25.000 euros per organitzar els premis literaris de la Nit de Santa Llúcia. Va seguida de la de Girona, l'Institut d'Estudis Ilerdencs, l'Institut de Cultura de Barcelona i l'Ajuntament d'Olot (Garrotxa), amb aportacions de 6.000 euros. L'entitat també va rebre 4.000 euros de l'Institut de Cultura de Barcelona, dependent de l'ajuntament de la capital catalana, subvencions d'entre 1.000 i 2.000 euros d'altres ajuntaments catalans, entre els quals els de Badalona, Figueres, Sant Cugat o Terrassa, i 300 euros dels consells comarcals d'Osona i la Garrotxa.

En les seves conclusions, els auditors recalquen que totes les subvencions rebudes per Òmnium Cultural el 2017 procedien d'"administracions públiques d'àmbit territorial local, que s'han obtingut per contribuir al finançament d'activitats específiques de l'associació realitzades en el territori corresponent".

També l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), a petició de l'instructor, li ha remès un breu certificat signat pel seu tresorer que sosté que, des que es va crear, l'entitat no ha rebut "cap tipus de subvenció de cap administració pública ni entitat relacionada". En un informe inclòs en la causa, la Guàrdia Civil sosté que la Generalitat "va reemborsar" a l'ANC els 115.218 euros que va costar a l'entitat sobiranista l'organització de l'acte d'inici de la campanya del referèndum de l'1-O, celebrat al recinte Tarraco Arena de Tarragona.

El cost de la campanya i de la publicitat del referèndum centren les indagacions de l'institut armat per descobrir si el Govern va destinar fons públics a l'organització de l'1-O, cosa que podria constituir un delicte de malversació de fons.