Òmnium comença a dissenyar el nou full de ruta de l’entitat amb horitzó al 2021

Òmnium Cultural comença a dissenyar el nou full de ruta de l’entitat amb l'horitzó posat al 2021. Aquesta setmana s'han posat en marxa les respectives assemblees territorials. Es tracta d’una cita anual on cada assemblea discutirà i debatrà les línies mestres del nou pla estratègic de l’entitat de cara als pròxims anys. En alguns casos també se celebraran eleccions per escollir nova junta directiva, per exemple, a Sabadell i a la Garrotxa. Aquestes assemblees territorials són l’avantsala de l’assemblea general ordinària d’Òmnium, que tindrà lloc al mes de març.

Des d’ara i fins a mitjans de febrer, cada seu territorial convocarà els seus socis per posar en comú i debatre els projectes propis que caldrà desenvolupar al llarg del 2018. Aquestes propostes s’integraran en el pla de treball nacional de l’entitat, que haurà d’aprovar l’assemblea general al març.

Amb una quarantena de seus repartides per tot el país, les seus territorials representen un dels majors actius de l’entitat. Des de les seus territorials es desplega el gruix de projectes i campanyes que organitza Òmnium, i es desenvolupa una programació cultural de proximitat. Més de 400 persones formen part de les juntes directives territorials que escullen periòdicament els socis.