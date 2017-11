Òmnium expressa el seu suport a Puigdemont en una reunió a Brussel·les

El portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri, ha expressat aquest divendres el seu "suport i compromís amb el Govern legítim" durant una reunió amb el president Carles Puigdemont. També han assistit a la trobada els consellers Meritxell Serret, Lluís Puig, Toni Comín i Clara Ponsatí.

Mauri ha exposat, en nom de l'entitat i de Jordi Cuixart, que defensarà "el Govern i el futur que Catalunya vulgui desenvolupar, sempre de manera pacífica i no violenta". En la reunió, el vicepresident i el secretari d'Òmnium, Jordi Bosch, també han explicat als membres del Govern els preparatius de la manifestació del 7 de desembre a la capital europea.

Bosch ha afirmat que a les candidatures que es presenten a les eleccions els demanen "el compromís que ja tenen" de crear "un bloc democràtic ampli contra el 155" i exigir "l'alliberament dels presos i que l'Estat aturi la repressió". "A la vegada, que ho facin no renunciant a res i buscant la fórmula per seguir avançant i desenvolupant la República que una majoria de catalans volen", ha afegit Mauri. D'altra banda, també ha apostat perquè els partits sobiranistes "en el sentit més ampli" segueixin buscant "les formes de validació democràtica que permetin seguir avançant com a país".

Mauri ha dit que el diàleg "sempre" ha de ser una opció, i ha recordat que les forces independentistes han mantingut "des de fa molts anys la mà estesa" per aconseguir-lo. "Només amb diàleg es pot solucionar un conflicte polític", ha dit Mauri, que ha instat l'estat espanyol i les institucions europees a "respectar els resultats" del 21-D. "Esperem que passi el que passi decideixin asseure's a dialogar", ha afegit, i ha recordat que "la via de la repressió que provoca que un govern hagi d'estar a l'exili i empresonat" i les imatges de violència de l'1-O "han avergonyit" tot Europa.

Mauri ha explicat que en la manifestació del 7 de desembre a Brussel·les els catalans es dirigiran "a tot Europa, no només a les institucions de Brussel·les", perquè, segons ell, hi ha hagut molts partits, parlaments i ciutadans europeus que "han mostrat el seu escàndol davant la limitació de les llibertats fonamentals" a Catalunya. "Sabem que hi ha preocupació, a Europa", ha dit, i ha instat els qui es manifestin el 7-D a la capital europea a mostrar "una imatge pacífica, democràtica i massiva" per recordar a la UE que "no pot restar impassible" davant de la situació a Catalunya.