Òmnium veu "imprescindible" combinar la lluita antirepressiva amb una "estratègia compartida" cap a la República

"Quan hi ha repressió, com passa ara, busquen que abandonem els nostres objectius polítics i aquests segueixen intactes: una societat lliure i més justa". Aquesta és la reflexió que aquest dijous ha fet el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, en una entrevista a TV3, on ha qualificat d'"imprescindible" que la lluita antirepressiva no aturi el procés cap a la independència. En cas contrari, ha dit, guanyen les tesis d'aquells que utilitzen "violència, porres i presons".

Mauri considera que "els últims mesos hi ha hagut la sensació de manca d'estratègia compartida" per part de les forces independentistes, i ha assegurat que la gran manifestació del pròxim Onze de Setembre també "servirà per estirar una mica les orelles als que ja s'haurien d'haver posat a fer feina en aquest sentit". Tot i defensar el diàleg "sense condicions" amb el govern espanyol, doncs, també ha insistit que aquest diàleg no ha d'admetre "renúncies", i ha fet notar que l'executiu de Pedro Sánchez continua tenint "la mateixa falta de voluntat, de moment, de trobar cap solució" per donar sortida al dret a decidir.

El dia després que els últims tres presos polítics fossin traslladats a Catalunya, el número dos d'Òmnium ha volgut recordar que "l'únic que ens val és l'alliberament". "El que seria un gest és que tots els presos i exiliats fent les seves funcions al Parlament fossin lliures", ha afegit, i ha deixat clar que això depèn en gran mesura del govern espanyol. "La Generalitat té competències sobre presons, però no sobre justícia i sobre deixar anar els presos [...] No hi pot fer més", ha argumentat, i ha insistit que l'Estat té "marge" per demanar a la fiscalia que "retiri tots els càrrecs" que pesen sobre els líders polítics i socials independentistes.

Mauri ha rebutjat qualsevol tipus de pacte amb la fiscalia perquè ni el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ni la resta de presos o exiliats "han comès cap delicte", i s'ha mostrat confiat que a la manifestació per la llibertat dels presos convocada aquest dissabte per les entitats hi haurà "moltíssima gent". "La majoria a Catalunya creu que aquesta situació és injusta", ha recordat. Mauri no s'ha estat d'assegurar que Cuixart estava "molt fort i amb molta fermesa" a Soto del Real, però que a Lledoners "encara ho està més".