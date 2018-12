Òmnium recull el material requisat per la Guàrdia Civil i denuncia que es busqui "criminalitzar l’entitat"

Òmnium Cultural ha denunciat aquest dimecres que els escorcolls de la Guàrdia Civil a la seu del 15 de març buscaven "estendre una ombra de dubte" i "criminalitzar l'entitat". En un comunicat difós després que hagin recuperat el material requisat arran de l'escorcoll, Òmnium ha afirmat que els investigadors han conclòs que l'entitat "no està implicada en cap trama de malversació" vinculada a l'1-O i que "no hi ha constància" de pagaments de la Generalitat a Òmnium per finançar el referèndum. L'informe de la Guàrdia Civil ja es va saber divendres passat.

L'entitat ha destacat que l'atestat policial manté que la implicació amb l'1-O va ser "cridar la població a mobilitzar-se en actitud serena i alegre". Entre la documentació recuperada de mans de la Guàrdia Civil hi ha la comptabilitat del 2016 al 2018, tres telèfons mòbils, 10 gigues de documentació i 320 d'imatges.

De fet, segons l'advocada Marina Roig, que l'atestat defineixi que es va cridar a mobilitzar-se en actitud "serena" i "alegre" desacredita l'acusació de rebel·lió del president d'Òmnium, Jordi Cuixart. La nota de premsa enviada per Òmnium concreta que el jutjat d'instrucció número 13 ha tornat el material requisat durant l'escorcoll del 15 de març, que es va allargar 12 hores. L'entitat recorda que durant aquell temps es van retenir set treballadors i alguns membres de la direcció i que els agents es van emportar un telèfon mòbil personal i "van segrestar" el correu electrònic de quatre treballadors.