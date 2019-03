Òmnium organitza una 'botifarrada suprema' davant dels que "volen limitar l'exercici de drets"

Òmnium Cultural ha organitzat aquest dissabte una 'botifarrada suprema' al barri del Poblenou de Barcelona per protestar de forma irònica contra els que "volen limitar la forma de ser dels catalans i l'exercici de la llibertat d'expressió, el dret de manifestació o el dret a l'autodeterminació".

El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha explicat que l'acte és una reacció al fet que durant l'interrogatori del fiscal a Jordi Cuixart al Suprem es posés en dubte l'organització de botifarrades, i per això ha assegurat que cada cop que es posi en dubte un dret, l'exerciran encara amb més força. Per això, Òmnium ha convocat per al llarg d'aquest any un miler d'actes similars, després d'anunciar que aquesta mateixa setmana ha superat els 160.000 socis.

Mauri ha explicat que l'acte serveix per evidenciar que el judici al Suprem es basa en "mentides, mails, tuits, anècdotes", limita el dret de defensa i persegueix les llibertats. El vicepresident de l'entitat també ha criticat l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo per "dir mentides al Suprem i a les xarxes" que se li "han girat en contra", en dir que Cuixart volia bloquejar la comitiva judicial el 20-S. Això, segons Mauri, demostra la "poca qualitat política i humana" de Millo.



Mauri no ha volgut valorar concretament els candidats dels partits independentistes a les properes eleccions, que considera que deuen ser els "millors" que han trobat les formacions, però els demana "unitat estratègica" i espera que tinguin uns "grans resultats". Sobre la multa de l'Audiència Nacional a l'ANC, Mauri ha dit que Òmnium també ha rebut històricament algunes sancions i seguint el principi de desobediència civil han decidit no pagar les multes.



Abans de la botifarrada s'ha fet al teatre del Centre Moral del Poblenou l'assemblea constituent del nucli d'Òmnium al districte de Sant Martí de Barcelona. Aquest nucli tenia 3.634 socis a principis d'aquest any, però actualment ja compta amb 4.417 associats, amb una tendència similar a la resta del país. L'entitat vol fer un miler d'actes similars durant aquest any a tot el territori.

Actes contra el judici al Procés

Les botifarrades supremes, que comencen aquest dissabte emmarcades en la campanya Judici a la Democràcia, arriben després de l’interrogatori del fiscal Jaime Moreno a Jordi Cuixart on el fiscal va preguntar insistentment per les botifarrades mencionades pel president d’Òmnium Cultural en un correu electrònic intern de l'entitat de l'agost del 2017. El correu preveia una partida de 500.000 euros per una campanya de sensibilització contra el 12 d'octubre que no es va arribar a celebrar i que incloïa, entre altres accions, fer "botifarrades".



En una plaça davant del teatre s'ha celebrat posteriorment una conversa sobre la vulneració de drets fonamentals amb Irene Escorihuela, directora de l’Observatori DESC, la monja teresiana dedicada a persones en risc d'exclusió social Victòria Molins, i el mateix Marcel Mauri, i moderada per l’advocada Núria Arnau, directora de Ràdio La Mina. Posteriorment s'ha celebrat la botifarrada popular a la mateixa plaça amb uns 300 comensals.