Òmnium reclama una estratègia unitària a l'independentisme

El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha defensat avui la crida a la unitat de l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez de cara a les eleccions europees i municipals: "No ens pertoca dir quina ha de ser la línia de negociació amb el govern espanyol, però reclamem una estratègia compartida del sobiranisme, necessitem la unitat des de la diversitat del país perquè així s'hi arribarà amb més força, però aquesta estratègia unitària de moment no hi és i cal construir-la amb generositat".

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Mauri no s'ha volgut mullar sobre el rebuig de Sànchez a la via unilateral i s'ha limitat a afirmar que l'independentisme advoca pel diàleg: "Des d'Òmnium sempre hem estat a favor del diàleg, com els partits independentistes, però fins ara el govern espanyol no ha volgut dialogar i ara el nou executiu ha fet algun gest, però tampoc s'ha mogut". Mauri ha tret ferro a les divergències entre el full de ruta de l'ANC i Òmnium. "Organitzem actes conjunts cada setmana i treballem plegats, però som entitats molt diferents", ha afegit el portaveu incidint en el vessant cultural de la seva entitat.

El dirigent d'Òmnium ha carregat contra Ciutadans per la seva demanda de retirar els llaços de les institucions. "És inacceptable que vulguin legislar sobre el que es pot fer i no es pot fer a l'espai públic perquè els llaços grocs són un símbol d'empatia", ha denunciat abans de subratllar que "l'extrema dreta campa lliurement pels carrers i això sí que és inacceptable". En aquest sentit, ha exigit als màxims dirigents de la formació taronja que mostrin el seu rebuig a les agressions espanyolistes dels últims mesos contra independentistes. "Reclamo que ho condemnin", ha sentenciat Mauri.

En relació a la reelecció de Jordi Cuixart com a president de l'entitat, el vicepresident ha subratllat l'alta participació en una assemblea que ha qualificat de "molt emocionant" i que posa en relleu "l'estima que els socis senten cap a Cuixart". Mauri també ha advertit que l'acostament dels presos polítics a Catalunya no ha de centrar el debat polític. "No hauria de ser motiu de debat perquè per llei Institucions Penitenciàries hauria d'acostar els presos a Catalunya, tot i que no han comès cap delicte i per tant han de tornar cap a casa i ser alliberats de manera immediata", ha remarcat.

"L'independentisme és l'únic projecte majoritari al nostre país i des d'Òmnium ens arremangarem per seguir amb les lluites compartides per explicar que la vulneració de drets pot afectar qualsevol persona en el futur", ha recalcat Mauri, que ha estat aquest cap de setmana a Palma al concert de solidaritat amb Valtonyc i que ha recordat que avui l'alcalde cupaire de Verges, Ignasi Sabater, ha d'anar a declarar per unes manifestacions que va fer a l'octubre després que es punxessin les rodes de centenars de cotxes. Mauri ha justificat finalment l'obertura d'una seu de l'entitat a Brussel·les: "Volem denunciar al cor d'Europa la vulneració de drets que estem patint a Catalunya i mostrar la nostra cultura i recordar que ja ens van il·legalitzar durant el franquisme, per evitar que ara torni a passar". Si això acabés passant, la nova seu els permetria, ha afegit, seguir treballant a Europa.