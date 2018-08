Òmnium vincula la polèmica dels llaços grocs a una "operació d'estat" per "oblidar el debat real"

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha criticat durament la centralitat que ha pres la polèmica dels llaços grocs a l'espai públic i l'ha vinculat amb "una operació d'estat" que fa "oblidar el debat real" de l'existència de presos polítics a l'estat espanyol. En una entrevista a 'El món a RAC1' aquest dimecres, Mauri ha lamentat "el fals debat sobre com ha de ser l'espai públic" arran de l'estira-i-arronsa entre els dos bàndols pels símbols i ha reconegut que els partits unionistes "han tingut la capacitat de descentrar" el focus. "Ho hem acabat convertint en la polèmica de l'estiu. Aquí hi ha una operació d'estat per muntar tot aquest enrenou. No és cert, en aquest país no hi ha aquesta fractura social", ha sentenciat.

Sobre les diferents commemoracions que s’esperen per a aquesta tardor, el vicepresident d’Òmnium s’ha mostrat "convençut" que enguany la Diada serà, un cop més, un èxit: "La Diagonal s’omplirà perquè així ho estem veient en els últims anys". Malgrat la manca de "relat unitari" en el sobiranisme que ha creat "certa desesperació en una part important de la població que no entenia que els partits s'estiguessin barallant, la gent sortirà igualment al carrer l'11-S", ha assegurat. Pel que fa al primer aniversari del referèndum, Mauri creu que l'1-O "no ha de ser una data nostàlgica". "La ciutadania tornarà als col·legis electorals i, com que no hi haurà policia, no hi haurà violència, que és el que hauria d'haver passat l'1-O de l'any passat", ha destacat Mauri.

Al Govern li cal "la màxima ambició"

Combinar les polítiques socials i mantenir l'horitzó de la República. El vicepresident d'Òmnium ha demanat al Govern mantenir aquests dos objectius, malgrat ser un govern que no té "ni tan sols l'autonomia" que els agradaria: "Perquè l'Estatut està retallat". Mauri ha recomanat "fer les màximes polítiques públiques possibles per revertir les situacions d'injustícia i, alhora, seguir tenint la màxima ambició per anar cap a la República".

Sánchez: de les paraules als fets

Pel que fa a l'actitud de la Moncloa, Marcel Mauri ha criticat la decisió de defensar el jutge Pablo Llarena. "El govern espanyol, que diu que no pot actuar sobre la fiscalia, en canvi sí que pot protegir el jutge Llarena pel que ha fet en el seu àmbit privat", ha lamentat durant l'entrevista a RAC1. El vicepresident d'Òmnium ha demanat a Pedro Sánchez passar de les paraules als fets i, tot i que creu que hi hagut "molt de gest i, en teoria, voluntat de diàleg", han passat gairebé cent dies des que va començar el seu mandat i "la 'llei mordassa' continua existint i segueix havent-hi gent a la presó".