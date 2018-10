Onze mil persones fan el cim per reclamar la llibertat dels presos polítics

651x366 El conseller de Territori Damià Calvet, la consellera d'Empresa Àngels Chacón i la dona de Josep Rull, Meritxell Lluís; mentre pujen a La Mola, com a part de la iniciativa 'Cims per la Llibertat', en una imatge cedida / ACN El conseller de Territori Damià Calvet, la consellera d'Empresa Àngels Chacón i la dona de Josep Rull, Meritxell Lluís; mentre pujen a La Mola, com a part de la iniciativa 'Cims per la Llibertat', en una imatge cedida / ACN