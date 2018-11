L' Organització Mundial contra la Tortura exigeix l'alliberament "immediat" de Cuixart i Sánchez

651x366 Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, en el moment de la seva arribada a l'Audiència Nacional per declarar per sedició l'octubre del 2017 / ACN Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, en el moment de la seva arribada a l'Audiència Nacional per declarar per sedició l'octubre del 2017 / ACN