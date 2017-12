Oriol Pujol s'haurà d'asseure al banc dels acusats pel cas ITV

L'Audiència de Barcelona ha decidit enviar a judici l'ex secretari general de CDC Oriol Pujol i els altres cinc acusats pel cas de les ITV. La magistrada que presidirà el jurat popular d'aquest cas ha rebutjat l'acord que quatre dels acusats, un d'ells Pujol, havien fet amb la fiscalia perquè no inclou tots els investigats. Així, al final s'hauran d'asseure al banc dels acusats tant els que havien arribat a un acord amb el ministeri fiscal -l'ex secretari general de CDC, la seva esposa, Anna Vidal, i els empresaris Sergi Pastor i Ricard Puignou- com els que no s'havien sumat al pacte -l'ex número 2 de la Diputació de Barcelona, Josep Tous, i l'empresari Sergi Alsina-.

Pujol va acceptar al juliol, de conformitat amb la fiscalia, ser condemnat a dos anys i mig de presó pel cas de les ITV després d'haver reconegut que havia cobrat comissions d'empresaris per afavorir-los amb la seva influència. En el cas de Vidal, Pastor i Puignou, van acordar amb el ministeri públic una multa.