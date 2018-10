Mas, Ortega, Rigau i Homs declararan pel 9-N al Tribunal de Comptes el 10 d'octubre

L'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i els exconsellers Irene Rigau i Francesc Homs hauran de declarar al judici al Tribunal de Comptes per l'organització del 9-N. La vista està fixada el dimecres vinent 10 d'octubre a les 10h del matí i hauran de respondre les preguntes de l'advocacia de l'Estat i de les associacions demandants: Societat Civil Catalana i l'Associació d'advocats catalans.

Són aquestes entitats les que han demanat que els processats declarin a Madrid, ja que no és habitual que els investigats hagin de declarar en aquests judicis administratius, on és suficient que assisteixin els seus advocats. El Tribunal de Comptes reclama als membres de l'antic Govern 5,2 milions d'euros i ja han dipositat aquesta quantitat com a fiança. En cas de condemna, els diners es reingressaran als comptes de la Generalitat. Tant en els judicis al Suprem com al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es va acabar retirant l'acusació per malversació contra tots quatre.



En les setmanes prèvies, s'han celebrat vistes públiques per aportar prova i per avançar en la instrucció del cas. El judici suposa l'últim tràmit abans de la sentència. El Tribunal de Comptes ha reservat dues jornades (10 i 11 d'octubre) per a la celebració d'aquest judici. A banda de la declaració de Mas i els exconsellers, també caldrà que totes les parts facin públiques les seves conclusions. Serà el moment de conèixer si es modifica (a l'alça o a la baixa) la quantitat que se'ls reclama.



El Tribunal de Comptes calcula que, sota el Govern d'Artur Mas, es van destinar 5,2 milions de diners públics a l'organització del procés participatiu del novembre de 2014. Ara, gairebé quatre anys més tard, aquest tribunal haurà de determinar si hi va haver malversació. Un cop celebrat el judici, el cas quedarà vist per a sentència. L'encarregada de redactar la sentència és la consellera del departament segon, l'exministra de Justícia del primer govern d'Aznar Margarita Mariscal de Gante, que també va ser l'encarregada de nomenar un delegat instructor en aquesta causa.

La sentència es podrà recórrer a la Sala de Justícia del mateix tribunal i, com a última instància, davant la Sala Contenciosa- Administrativa del Tribunal Suprem. En cas de condemna ferma, els diners que fins ara s'han dipositat com a fiança es reingressarien al compte de l'administració afectada per la malversació, és a dir, a la mateixa Generalitat. El pagament seria solidari entre tots els condemnats.