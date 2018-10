El jutge Ortuño creu que "un altre tipus delictiu" és "més apropiat" que el de rebel·lió pels líders independentistes

El jutge de l'Audiència de Barcelona Pascual Ortuño ha defensat aquest dimecres el rigor de Pablo Llarena però també ha opinat que "pot ser que un altre tipus delictiu sigui més apropiat" que el de rebel·lió en la causa de l'1-O. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha reconegut que "hi ha opinions per a tots els gustos" i ha argumentat que el jutge "tenia en ment del 23-F" quan va imputar els delictes als líders independentistes.

D'altra banda, Ortuño creu que si Carles Puigdemont no hagués marxat, ara no hi hauria ningú a la presó. En preguntar-li per Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, que van ser empresonats abans que l'expresident de la Generalitat marxés a Brussel·les, ha subratllat que "llavors estava el procés en plena ebullició i no és com ara, que ha passat molt temps, que no té sentit".

Ortuño ja va demanar fa un any mediació en un article que va escriure abans de la declaració d'independència. Aquest dimecres ha apuntat que encara és possible negociar, tot i que ha reconegut que és "molt difícil" perquè el conflicte ja s'ha escalat. "Però alguna vegada el foc s'ha d'extingir, la flama eterna només existeix a l'infern", ha afegit el magistrat, que ha recordat que durant la guerra del Vietnam sempre va existir una comissió de negociació que va ser molt discreta. "Aquí o acabem amb bombes o s'ha de fer una negociació", ha insistit de forma gràfica. En tot cas, ha advertit que per negociar cal confidencialitat i també voluntat de parlar i d'escoltar.

Sobre la situació dels empresonats, Ortuño ha subratllat que ell no és partidari de la presó per a ningú, i s'ha mostrat convençut que si Puigdemont no hagués marxat ara no hi hauria ningú empresonat. Igualment, també ha considerat que si no hagués hagut declaració d'independència, l'escenari ara seria "totalment diferent". En preguntar-li per la presó preventiva, s'ha limitat a dir que l'obligació del magistrat instructor era assegurar que les persones detingudes fossin al judici.

El jutge no ha volgut criticar la instrucció de Llarena, tot recordant que el coneix molt i que ha treballat amb ell a l'escola judicial de l'Estat. Ha assegurat que és "rigorós" i que ha hagut de moure's en un sistema judicial "molt pervers", ja que qui hauria de fer la investigació no hauria de ser un jutge, sinó un fiscal, com als Estats Units. Al seu parer, el judici serà just, i ha demanat un "vot de confiança" per a la professió judicial. A més, ha recordat que també hi serà la premsa, i tothom podrà veure les proves i els interrogatoris.