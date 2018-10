Ortuzar adverteix que el PNB no "combregarà amb rodes de molí" amb "tot el que s'ha pactat" amb Podem als PGE

El president de l'EBB del PNB, Andoni Ortuzar, ha advertit que el PNB no "combregarà amb rodes de molí" amb "tot el que ha pactat" el govern del PSOE amb Podem en el seu acord pressupostari, i ha demanat a Pablo Iglesias que "moduli" les seves peticions. A més, ha insistit que el seu partit no negociarà els comptes si Pedro Sánchez no compleix els compromisos adquirits, cosa que "no està fent", i ha apuntat que ell tampoc s'"ofuscaria" a buscar un acord "a qualsevol preu" perquè és possible una pròrroga "bastant còmoda" dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2018.

En una entrevista a TVE, Ortuzar ha considerat que l'aprovació dels pressupostos "està complicada" i ha recordat que hi ha un acord entre Podem i el govern espanyol, "que va més enllà" dels comptes, amb "continguts que són més d'un pacte de legislatura que no pas d'uns pressupostos". "És un acord en el qual han volgut marcar una empremta d'esquerres que probablement fa difícil la negociació amb altres grups, amb nosaltres o amb els catalans", ha afegit.

En tot cas, ha apuntat que el seu partit no ho posarà "difícil" perquè són "bastant raonables i pragmàtics a l'hora de negociar els pressupostos", i ha reiterat que "no seria cap drama que hi hagués una pròrroga pressupostària". En aquest sentit, ha reiterat l'afirmació que va fer l'altre dia, "en to de broma", sobre que "no hi ha res més semblant a uns pressupostos de dretes que uns pressupostos d'esquerres". "Una part de serietat ja la té", ha manifestat.

Ortuzar s'ha referit, d'aquesta manera, al fet que, "en realitat, el 95% d'uns pressupostos són diners que, governi qui governi, s'han de dedicar, bé a despeses en serveis públics, que ja estan assumides, o bé a compromisos adquirits plurianualment en exercicis anteriors". "Per tant, el que et queda per fer política i per marcar-te un camí d'esquerres o un camí de dretes és aquest 5%. Per tant, jo no m'ofuscaria a buscar un acord a qualsevol preu per als pressupostos i que això fos la condició 'sine qua non' per seguir o no seguir la legislatura", ha apuntat. Ortuzar ha dit que als jeltzales els agrada que "les coses s'acabin quan toca i la legislatura toca l'any 2020", si s'hi pot arribar, "dintre d'unes condicions de dignitat política i de correcta gestió".

Pel que fa a la ronda de contactes empresa pel secretari general de Podem, Pablo Iglesias, que ha parlat dels PGE amb el lehendakari, Iñigo Urkullu, amb el líder d'ERC empresonat, Oriol Junqueras, i amb l'expresident Carles Puigdemont, ha considerat que "està sobreactuant una miqueta". "Jo ho veig amb satisfacció, perquè, si em pregunten fa tres anys com veuria Pablo Iglesias en una aproximació a Ajuria Enea, segurament diria que vindrà amb una pancarta a denunciar no sé què. Crec que és bona la normalització de les relacions polítiques. Després, la realitat i el dia a dia et porten a marcar les diferències, però és bo que els polítics parlin entre si", ha insistit.

Segons la seva opinió, aquest és l''abc' de la democràcia i no li hauria d'"estranyar a ningú que ell fes aquesta 'tournée'". "Una altra cosa és l'eficàcia de les seves reunions", ha apuntat. Així mateix, s'ha dirigit al líder de Podem per dir-li que, si és partidari de conservar "el bloc" dels que van donar suport a la moció de censura, "el primer que ha de fer és ajornar les seves posicions també perquè no pot ser que tots els consensos es facin sobre la base del que ell pensa".

En aquesta línia, ha al·ludit a les declaracions fetes per alguna dirigent de la formació lila en què assegurava que el seu acord pressupostari amb el PSOE era "intocable". "Llavors, què he de fer jo? Combregar amb rodes de molí i acceptar tot el que han pactat amb Podem, quan hi ha coses en aquest acord que no ens agraden perquè creiem que són dolentes per a l'economia de l'estat espanyol?", s'ha preguntat. Per això, considera que el primer que ha de fer Iglesias és "moderar i modular les seves peticions", com fan "els altres". "Jo soc d'un partit nacionalista basc, tothom sap quina és la nostra ideologia, però jo no li posaré al senyor Sánchez com a condició per pactar uns pressupostos que accepti a ulls clucs el pla de nou autogovern que nosaltres hem posat sobre la taula, que ja sé que no comparteix", ha apuntat.