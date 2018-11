Otegi insta la justícia espanyola a reflexionar en la causa de l'1-O després de la sentència d'Estrasburg

Després que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) donés la raó ahir a Arnaldo Otegi i quatre demandants més (Sonia Jacinto, Rafa Díez Usabiaga, Miren Zabaleta Tellería i Arkaitz Rodríguez Torres) i dictaminés que l’Audiència Nacional va violar el seu dret a un judici just a Espanya, el líder d'EH Bildu ha reclamat, com ja va fer ahir, que la sentència d'Estrasburg serveixi perquè els dirigents independentistes empresonats tinguin un judici amb garanties. "M'agradaria pensar que s'obrirà una reflexió en la judicatura espanyola per evitar més casos com aquest, però la defensa de la unitat d'Espanya preval en la seva mentalitat", ha remarcat. "Ara els magistrats del Suprem saben que la seva sentència serà revisada i el nivell de descrèdit és tan alt que potser influeix", ha apuntat.

"Tant la justícia belga com alemanya han donat la raó a Puigdemont i tothom sap que la justícia espanyola no és independent", ha anotat el dirigent de l'esquerra abertzale, que ha recordat que "partits com Cs defensen als seus programes electorals la independència del poder judicial i això és prou indicatiu". Otegi ha opinat que "la unitat d'Espanya es pot defensar amb seducció o amb la força com han anat fent, però els costa molt d'entendre que cal caminar cap a un estat plurinacional que reconegui el dret a l'autodeterminació dels seus pobles".

"La justícia espanyola es creu impune i ahir el TEDH va denunciar que el tribunal era parcial retratant el sistema", ha afirmat el màxim representant d'EH Bildu, que defensarà la inhabilitació de la jutgessa Ángela Murillo. "Sempre hem defensat que som militants polítics i al final la justícia ens ha donat la raó perquè ens volien sentenciar sí o sí", ha afegit reiterant que la imatge de l'Estat queda molt deteriorada.

Sobre la seva reunió d'ahir amb el president Carles Puigdemont a Waterloo, Otegi ha revelat que es va posar a la seva disposició per encarar el procés sobiranista. "Nosaltres hem tingut una llarga experiència de negociacions amb l'Estat i estem disposats a ajudar a l'independentisme català quan calgui", ha exposat abans de fer una crida a la unitat a les forces independentistes catalanes perquè sinó "no es podrà fer la República".