El PACMA es presenta com el revers de Vox

Sota l'etiqueta 'ReEvolució', el PACMA ha presentat aquest dijous el seu vídeo de campanya per a les eleccions del 28-A en què es presenta com el revers de Vox. El partit va més enllà de la seva tradicional lluita animalista i es presenta com la formació que contradiu totes les tesis del partit d'extrema dreta. "Ets involució", es repeteix durant tot el vídeo, i critica la postura de Vox davant la immigració, l'homosexualitat o el feminisme.

L'última enquesta del CIS publicada aquesta setmana obria la porta a què el partit obtingués representació al Congrés dels Diputats a les eleccions del 28-A, amb una forquilla d'entre 0 i 2 diputats.