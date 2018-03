La PAH protesta davant la seu de Ciutadans contra el veto a la seva llei d'habitatge

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) s'ha tornat a mobilitzar. Com ja havien anunciat fa només un parell de dies, mig centenar de membres de la PAH s'han concentrat aquest migdia davant la seu de Ciutadans a Barcelona per exigir-los un posicionament contrari al possible veto que del Partit Popular a la proposta de llei de l'habitatge.



La PAH plantejava una llei de l'habitatge, amb la qual, segons van explicar, es posaria fi als "173 desnonaments que hi ha cada dia a Espanya" i més de "5 milions de llars deixarien de patir pobresa energètica". Tot i això, preveuen que abans del termini màxim -demà a les vuit del vespre-, el PP veti la proposta, una posició que necessita comptar amb l'aval del partit taronja a la mesa del Congrés.



Per aquest motiu, els membres de la PAH han recorregut avui els Jardinets de Gràcia fins a la seu de Ciutadans amb una pancarta il·lustrada amb una cara formada per mig rostre del líder del partit, Albert Rivera, i mig rostre del president del govern, Mariano Rajoy. Els concentrats, però, no demanaven un aval dels de Ciutadans a la seva llei d'habitatge, sinó només permetre'n el debat al Congrés.