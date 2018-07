El PDECat secunda la proposta de l'ANC de celebrar primàries "republicanes" de cara a les municipals

La portaveu del PDECat, Maria Senserrich, ha donat suport aquest dilluns a la iniciativa expressada ahir per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) de celebrar primàries "republicanes" de cara a les eleccions municipals per afavorir les alcaldies independentistes. "En vam parlar amb els nostres candidats i caps de llista", ha explicat: "Allà on sigui necessari farem aquest front comú, perquè l'objectiu és tenir el màxim d'alcaldies als ajuntaments".

Senserrich ha comparegut en roda de premsa després del comitè nacional celebrat pel partit, en el qual han assistit per primera vegada els consellers amb carnet del partit. La portaveu ha explicat que 1.700 persones s'han inscrit a l'assemblea que el partit celebrarà els dies 20, 21 i 22 de juliol, més que el 2016 (quan en van ser prop de 1.500). A l'assemblea, el partit decidirà el rumb que prendrà a partir d'ara, després que ERC recuperés ahir, en la seva ponència política, la DUI com a aspiració si la via dialogada no dona els fruits esperats. En l'assemblea, que inicialment havia de ser un congrés ideològic, finalment també s'abordarà la possibilitat de fer canvis en la direcció del partit, que es podria renovar.

La portaveu ha rebutjat fer valoracions sobre aquesta qüestió, però ha recalcat l'aposta del partit per les vies "pacífiques" i democràtiques, també pel que fa a la convocatòria de mobilitzacions que es preveuen quan es produeixi l'acostament dels dirigents sobiranistes presos.

Sobre la carta que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, va publicar dissabte a 'El Periódico', en què afirmava que "cap partit ha donat tant per arribar fins aquí" i rebutjava els "debats nominalistes", Senserrich ha respost que "el grau d'esforç col·lectiu va ser gràcies a tothom".