El PDECat avisa que si la Crida es converteix en una formació política la tractaran "com un altre partit"

"El PDECat existeix i seguirà existint": així s'ha expressat el president del partit, David Bonvehí, després que la Crida hagi culminat la seva fundació aquest cap de setmana. El dirigent del PDECat ha assegurat que mentre la Crida es mantingui com a associació serà compatible amb ser del partit, però ha avisat que això pot canviar si la Crida es fa formació política. "Dissabte va quedar molt clar que seria una associació i que no seria en cap cas un partit polític. També els hi diem, però, que si es converteixen en partit polític nosaltres com a partit els tractaríem com un altre partit", ha dit Bonvehí en roda de premsa després de reunir l'executiva. No ha descartat, però, la suma entre les dues formacions, sempre que sigui d'igual a igual. Una coalició que no arribaria a les pròximes eleccions municipals i europees, ja que Bonvehí ha afirmat que la Crida no es presentarà als comicis perquè va dir que serà una associació.

Bonvehí també ha enviat un dard al nou secretari general de la Crida, Toni Morral, que en una entrevista a l'ARA retreu als partits que tinguin interessos previs a l'1-O. Davant d'això, ha reivindicat l'obra del PDECat: "Com a PDECat continuarem fent acció política, ens volem presentar a totes les eleccions que venen [municipals i europees]. Som un partit que sí que venim d'abans de l'1 d'Octubre, som els que vam governar el país durant molts anys i també som els que vam fer el 9 de novembre conjuntament amb ERC i la societat civil", ha expressat el president del PDECat, davant de la també membre de l'executiva Montse Morante, que des de dissabte també ho és de la direcció de la Crida.

Preguntat, però, per aquells sectors del PDECat que no es creuen que la Crida segueixi sent una associació i reclamen a Bonvehí que marqui distàncies, el president del PDECat ha dit: "En soc coneixedor, i respecto totes les posicions del partit. No volem cap escissió i esperem que el PDECat continuï sent gran". Aquest dissabte hi ha consell nacional de partit i diversos membres tenen la voluntat d'expressar el seu descontentament amb la Crida. Alhora, altres sectors volen aprofitar-lo per aconseguir el suport d'aquest òrgan representatiu del partit al projecte de l'expresident Carles Puigdemont. La divisió interna dins el PDECat continua latent, però tant el partit com la Crida s'escuden ara en la fórmula jurídica de l'associació per intentar mantenir la calma fins després de les eleccions municipals.