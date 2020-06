El PDECat i la Crida reprenen converses amb l'objectiu de tenir una proposta abans del setembre

La pandèmia va aturar la negociació entre el PDECat i la Crida quan estaven a punt d'arribar a un acord final. L'última reunió entre el president del Partit Demòcrata, David Bonvehí, i el president de la Crida, Jordi Sànchez, es va celebrar el 13 de març, just abans de la declaració de l'estat d'alarma. Ara, ja en fase de desconfinament, les converses es reprendran aquesta setmana amb la voluntat d'arribar a una proposta d'ordenació de l'espai de Junts per Catalunya "abans del mes de setembre".

Així ho ha assegurat el portaveu del Partit Demòcrata, Marc Solsona, en roda de premsa, malgrat que no ha detallat quina fórmula estaven treballant. Ha dit que el com s'ha d'enllestir aquest mes de juny per tal que sigui ratificat (o no) aviat pels òrgans democràtics de cada organització, tant del PDECat com de la Crida.

A diferència d'altres ocasions, Solsona ha evitat parlar d'un escenari de trencament o de si l'acord implicaria la dissolució del PDECat. El portaveu de la formació ha insistit, sense entrar en detalls, que la nova fórmula de JxCat ha de "reconèixer" el PDECat. "No hi ha JxCat sense el PDECat", ha afirmat el diputat al Parlament de Catalunya.

També ha enviat un missatge a la Crida: cal que la nova fórmula electoral reforci el seu "flanc ideològic". Segons Solsona, l'artefacte ha de deixar clar qui representa i a qui es dirigeix situant-se en "l'espai central" de l'independentisme. Segons el portaveu, l'eix nacional perdrà pes en els pròxims temps en favor del debat ideològic i JxCat ha de transmetre quin tipus de polítiques abandera.

El mes març la negociació entre Sànchez i Bonvehí girava al voltant de com podien confluir en una sola formació política. Mentre el president del PDECat apostava per una coalició o una federació amb la Crida, Sànchez i l'expresident Carles Puigdemont apostaven per fer un nou partit des de zero. En les pròximes converses intentaran trobar un punt intermedi entre les dues posicions per evitar un trencament de l'espai.

Si Bonvehí i Sànchez arriben a un acord, llavors serà el moment de parlar del qui, asseguren fonts coneixedores de les converses. I és que la cursa per liderar l'espai de JxCat en les pròximes eleccions, més enllà que Carles Puigdemont encapçali la llista de forma simbòlica, ja ha començat. Hi participen des de Laura Borràs fins als consellers Damià Calvet i Jordi Puigneró, a més de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, o la consellera d'Empresa, Carme Chacón. Elsa Artadi, cap de JxCat a Barcelona, també és una opció, i en les últimes setmanes hi ha qui parla d'un independent: el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell.

No es permetrà la doble militància amb el PNC

Amb qui sí que ha marcat distàncies Solsona és el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), el nou partit que impulsa l'excoordinadora general del PDECat Marta Pascal. Solsona ha deixat clar que qualsevol membre del PDECat que vulgui fer el pas cap a aquesta formació haurà de donar-se de baixa del Partit Demòcrata perquè en els estatuts no es permet la doble militància.

Recentment Pascal va comunicar a Bonvehí la seva decisió d' abandonar el PDECat per un nou projecte polític, que es fundarà oficialment el 27 de juny. Caldrà veure si l'exlíder del partit arrossega o no quadres dirigents cap al nou PNC.