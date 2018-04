El PDECat demana a Llarena que retiri l'euroordre: "S'estan desmuntant les acusacions de malversació"

El portaveu del PDECat al Congrés dels Diputats, Carles Campuzano, ha demanat aquest diamrts al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que retiri l'euroordre que pesa sobre Carles Puigdemont i els consellers del Govern a l'exili en vista de les declaracions del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, sobre que no es va dedicar diner públic a l'1-O. "Coincidim amb el senyor Montoro, i aquestes afirmacions estan desmuntant les investigacions de Llarena sobre malversació", ha afirmat el demòcrata a l'entrada de la reunió de la junta de portaveus.

El Tribunal de Schleswig-Holstein que va revisar l'euroordre sobre Puigdemont i que va descartar la rebel·lió ja va posar en dubte també els càrrecs de malversació, tot i que continua endavant amb el procés d'extradició per aquest delicte. Les afirmacions de Montoro, que controlava des dos anys abans del referèndum totes les factures de la Generalitat a través del sistema informàtic de la Inspecció General de l'Administració de l'Estat, han afegit arguments a les defenses per descartar que s'hagi produït aquest delicte.

"Li volem aconsellar a la Justícia espanyola que retiri l'euroordre si es vol estalviar un altre ridícul", ha considerat Campuzano. En cas que Llarena retirés l'euroordre, Puigdemont i la resta de consellers recuperarien la llibertat de moviments per la Unió Europea (de moment només la té limitada el president, però no els consellers, als quals no se'ls va imposar com a mesura cautelar la prohibició de sortir del país on es troben), però no podrien entrar a Espanya, perquè encara pesaria sobre ells una ordre de detenció a l'Estat.