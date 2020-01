El PDECat reforça Marc Solsona de cara a l'ordenació de JxCat

Moviments interns al PDECat per afrontar els mesos clau de l'ordenació de Junts per Catalunya. Amb les eleccions anunciades per després de l'aprovació dels pressupostos, l'executiva de la formació ha pres aquest dijous una sèrie d'acords per "reforçar-se", en paraules del seu president, David Bonvehí, de cara a les converses que mantindran amb la Crida Nacional per la República. En roda de premsa, Bonvehí ha anunciat un seguit de decisions que posen en valor els dirigents que el partit vol potenciar en la integració de JxCat: ha nomenat Marc Solsona –alcalde de Mollerussa i diputat al Parlament–, portaveu de la formació, i l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, responsable de política municipal. Al mateix temps, amb la intenció de rearmar-se ideològicament, també ha situat el diputat Lluís Font com a titular de les polítiques sectorials del partit.

Solsona, Castells i Font són membres de la direcció del PDECat pròxims a Bonvehí i Ferran Bel –número 1 i número 2 del partit– que en els últims mesos han agafat rols clau. Solsona és una de les veus del PDECat dins la direcció del grup de JxCat al Parlament i forma part del nucli restringit del partit que, tal com va explicar l'ARA, va reunir-se amb Jordi Sànchez i Toni Morral (Crida) a la presó per encaminar la negociació el 16 de gener: l'objectiu del PDECat és forjar un sol espai polític en què el partit sigui una peça clau.

Pel que fa a Marc Castells, va ser un dels negociadors en el pacte de la Diputació entre el PSC i JxCat i, fins i tot, es va arribar a enfrontar amb l'expresident Carles Puigdemont davant la seva voluntat de desfer-lo un cop ja l'havia avalat. De fet, és per aquest episodi que s'han distanciat amb l'excap de l'executiu, malgrat que manté vincles amb el seu entorn més proper.

Bonvehí, en roda de premsa, ha expressat la voluntat d'accelerar aquesta integració a JxCat abans de les eleccions al Parlament. "Aquesta és la nostra voluntat", ha dit, tot i que tampoc s'ha atrevit a descartar que s'acabi fins i tot després dels comicis. "Volem treballar amb prudència i discreció", ha assegurat el president del PDECat, que interlocutarà directament amb el president de la Crida, Jordi Sànchez. Puigdemont estarà pendent de com evolucionen aquestes converses, ja que són els dos posicionaments que s'han de conciliar. Mentre que Sànchez aposta per fer una nova organització des de zero, el PDECat vol que s'aprofiti la seva estructura i que s'hi incorporin els independents. Durant la roda de premsa, Bonvehí s'ha negat a comentar cap d'aquestes fórmules i ha afirmat només que treballarà per a l'acord.

On no ha volgut entrar tampoc Bonvehí és en els noms de possibles presidenciables. Al seu parer, això forma part de la negociació per ordenar l'espai i de l'acord a què es pugui arribar. En tot cas, una de les dirigents que més ha promogut en els últims temps el PDECat és la consellera d'Empresa, Àngels Chacón.

Pel que fa a Puigdemont, que la majoria de veus situen com a cap de llista ni que sigui de manera simbòlica, Bonvehí ha afirmat que el PDECat "respectarà" la seva decisió. "Puigdemont és el nostre principal lideratge i expressem total respecte per les seves decisions. El que puguem opinar sobre això és sobrer", ha dit, de manera que ho deixava totalment a les mans de l'expresident.