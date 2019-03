El PDECat i el PNB trenquen la coalició electoral per la candidatura de Puigdemont

El PNB ha emès un comunicat aquest dijous al matí on detalla que la formació basca i el PDECat han decidit trencar la coalició electoral que havien tancat per a concórrer conjuntament a les eleccions europees del 26 de maig, com històricament havia passat. La ruptura arriba després que el PDECat assumís que aniria a la comtessa electoral amb JxCat i que el cap de llista seria Carles Puigdemont, qüestió que desconeixia el PNB i que no encaixava amb els seu discurs respecte del procés català. Arran d'aquesta decisió, les direccions de bascos i catalans van començar a parlar fins que, segons el PNB, aquest dijous van acordar anar per separat a les eleccions europees. Els nacionalistes bascos, a més, asseguren que "respecten" la decisió dels catalans i l'emmarquen en "l'actual situació política". Amb tot, les formacions afirmen que mantindran una "col·laboració postelectoral" de defensa d'interessos comuns malgrat no poder compartir els criteris per concórrer junts sota la candidatura de Puigdemont.



El PNB ha estat qui ha fet saltar la llebre. Però des del PDECat confirmen la situació. La candidatura de Puigdemont ha obligat els dos partits a canviar els seus acords, trencar la històrica coalició i anar per separat a les europees. "Després de la conversa que han mantingut aquest matí Andoni Ortuzar i David Bonvehí, conegudes les deliberacions de l'executiva del PDeCAT i atès el criteri expressat també pel Euzkadi Buru Batzar, el PNB entén, respecta i accepta que la situació política catalana porti al PDeCAT a la conformació d'una candidatura exclusivament catalanista i coherent amb el procés polític que allí es viu en els últims anys". Amb aquestes paraules, els bascos anunciaven en trencament aquest dijous, tot matisant que la situació "no és obstacle perquè totes dues formacions, a les quals els uneixen dècades de relació i fraternitat política, puguin continuar col·laborant en les diferents institucions parlamentàries, especialment en el Parlament Europeu".

En aquest sentit, el PNB i el PDECat formalitzaran en breu "un acord de col·laboració institucional postelectoral que tindrà com a objectiu la defensa d'Euskadi i Catalunya en el Parlament Europeu i la reivindicació d'una veu i d'una representació justes per a totes dues nacions en el futur d'Europa, així com la cerca de solucions al problema no resolt de l'encaix d'Euskadi i Catalunya tant en el marc de l'Estat espanyol com a la Unió Europea". Des del PNB confien igualment "poder tancar en les pròximes dates un acord de coalició amb Coalició Canària i Compromís per Galícia, formacions amb les quals té avançades les converses".