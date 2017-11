ERC i la CUP debaten avui sobre la fórmula electoral per al 21-D

El PDECat va prendre ahir la iniciativa. El dia després de l’empresonament del vicepresident i set consellers del Govern de Carles Puigdemont, la formació va apostar obertament per presentar-se a les eleccions del 21 de desembre amb una “gran llista de país”. Una candidatura que, segons va explicar en roda de premsa la coordinadora general, Marta Pascal, hauria d’anar més enllà de les formacions independentistes i agrupar tots aquells espais que “volen la llibertat, l’amnistia dels presos polítics i la defensa de les institucions”. En un intent d’acostar els comuns i Podem al projecte, Pascal va evitar dir que l’objectiu de la llista sigui “tirar endavant la República”. Tot i que dilluns el partit es repartia gairebé en parts iguals entre els partidaris d’anar a les eleccions en solitari i els que apostaven per fer-ho en una candidatura àmplia, l’entrada a presó de més de la meitat del Govern va fer decantar la balança.

Segons expliquen a l’ARA diversos dirigents del PDECat, durant la reunió que el partit va mantenir ahir al matí al Parlament la immensa majoria d’intervencions van defensar la llista unitària davant “l’excepcionalitat del moment”. L’escenari inèdit és el que va defensar també Pascal més tard en públic per fer una crida a “concentrar esforços” davant la voluntat manifesta de l’Estat de reduir “Catalunya a una diputació provincial”. Una candidatura unitària que, va dir Pascal, serviria també per “inundar les urnes contra Mariano Rajoy” i insistir davant la comunitat internacional “que aquest país no es quedarà de braços plegats”.

Caldrà veure, però, quina és la posició de la resta d’actors. Dijous, després d’entrar a presó, Oriol Junqueras publicava un article a l’ARA en què s’allunyava de la llista unitària i defensava que “cadascú triï la millor fórmula per concórrer a les eleccions” i que “cada partit s’esforci a fer el millor resultat”.

Pendents del que diu avui el consell nacional dels republicans

Avui, ERC reuneix el seu consell nacional per valorar els escenaris i sotmetre a debat si accepta la llista unitària o opta per concórrer a les eleccions en solitari, tal com defensa la direcció. També la CUP estudiarà els escenaris en el consell polític que celebrarà a Perpinyà. Per la seva banda, l’ANC i Òmnium van evitar ahir pressionar en cap sentit els partits, tot i que entre les entitats tampoc hi ha un posicionament unitari sobre el 21-D.

A l’espera, doncs, de com responen la resta d’actors independentistes, Pascal també va plantejar ahir que els membres del Govern empresonats o a l’estranger formin part de la candidatura. Una hipòtesi abonada més tard pel mateix Carles Puigdemont quan, des de Bèlgica -en una entrevista a la cadena de televisió pública francòfona de Bèlgica-, va assegurar que està “disposat” a presentar-se. Qui ja no té opcions de liderar la llista del PDECat és Santi Vila, que s’ha quedat sense aliats al partit després de les seves últimes intervencions públiques. Si Puigdemont finalment no fos cap de llista, entre les travesses del partit -que reuneix demà el consell nacional- hi apareixen noms com Mercè Conesa, Neus Munté i Miquel Buch.