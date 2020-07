El PDECat avisa que anirà a les eleccions hi hagi o no acord amb Puigdemont

El president del PDECat, David Bonvehí, ha llançat aquest dimarts una advertència clara en ple debat sobre la reordenació de l'espai postconvergent: continuarà prioritzant l'acord amb Carles Puigdemont i Jordi Sànchez per anar als comicis sota les mateixes sigles, però el seu partit està "preparat" per anar en solitari a les pròximes eleccions al Parlament. "El projecte del PDECat serà present d'una manera o altra en les pròximes eleccions del Parlament de Catalunya", ha garantit.

Bonvehí ha remarcat que el pacte només serà possible si es respecta el model de país que propugnen. "Les estructures, les fórmules jurídiques, no són l'element nuclear de la negociació. Volem que la gent ens identifiqui en les pròximes eleccions, i ens presentarem si l'oferta electoral inclou el nostre model de país", ha detallat. "Ha de sortir representat el nostre model de societat", ha reiterat el líder de la formació davant la insistència dels mitjans.

Preguntat sobre si el partit ha de continuar viu, ha apuntat que s'han proposat "moltes fórmules damunt la taula", però no s'ha mullat sobre la possibilitat que els militants del PDECat s’integrin al nou partit de l’expresident sense que hi hagi coalició ni federació, un extrem que fins ara Puigdemont ha refusat de manera categòrica.

La roda de premsa de Bonvehí arriba en un moment molt complex de les negociacions amb la Crida. La setmana passada el PDECat es va assabentar que l’expresident Carles Puigdemont s'havia apoderat del control de les sigles de JxCat sense comunicar-los res. Una marca que la direcció del PDECat pensava que tenia sota el seu domini i que usava com a eina de negociació.

En aquest sentit, el president del Partit Demòcrata no ha amagat la seva "decepció" pels moviments de l'expresident Carles Puigdemont per quedar-se amb la marca de JxCat –a través d'un canvi de titulars al registre de partits polítics–. "JxCat només es pot activar amb el vistiplau del PDECat", ha advertit, i ha assegurat que treballen de "manera discreta" per resoldre aquest contenciós, que ha tensat les negociacions.

Un acord encara possible

A banda i banda mantenen que volen arribar a un acord abans del dia 25 de juliol, la data en què JxCat es constituirà com a partit polític amb l’impuls de Puigdemont, però ara per ara sembla difícil trobar un punt de confluència. L’expresident i Jordi Sànchez mantenen que s’ha de constituir el partit des de zero –fins i tot sense comptar amb els drets electorals del PDECat per als pròxims comicis– i que tots els militants del Partit Demòcrata, la Crida i els independents s’hi haurien de sumar com a nous associats. Tanmateix, el PDECat considera que això significa de facto la seva dissolució i demana que se’l reconegui com a actor polític pactant una coalició amb el nou partit de Puigdemont.

Així doncs, si es mantenen les posicions, seran els militants del PDECat els que decidiran si el dia 25 acudeixen o no a la constitució del partit de Puigdemont, de manera que es podrà constatar quin gruix de les bases segueix l’expresident i quin altre es manté amb l’executiva de Bonvehí. El PDECat ja els ha avisat que no permetrà la doble militància.