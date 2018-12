El PDECat, sobre la candidatura de Mascarell: "Amb projectes personals es complica tot"

L'anunci de la candidatura de Ferran Mascarell a l'alcaldia de Barcelona no ha trigat a tenir resposta. Ha estat la vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras, la que ha reaccionat assegurant que "amb projectes personals es complica tot": "Les llistes de persones ens afebleixen". En una roda de premsa després de l'executiva del partit, recollida per l'ACN, ha apel·lat a la unitat per forjar una candidatura "transversal" i "diversa" de cara a les eleccions municipals a la capital catalana.



"Ara no és moment de llistes independentistes quan l'objectiu és anar junts per poder tenir un ajuntament republicà", ha dit Nogueras, que ha afegit que apostes com les de Mascarell no enforteixen. L'actual delegat del Govern a Madrid i ara alcaldable a l'Ajuntament de Barcelona ha estat al llarg de l'últim any en converses amb el PDECat i JxCat per concórrer conjuntament als comicis, però al final no han fructificat. Quan li han preguntat per aquesta qüestió, Mascarell ha assegurat que en veure que s'acostaven les eleccions municipals i aquest espai no es decidia sobre el candidat –mesos enrere s'erigia ell com a cap de llista–, finalment ha decidit fer el pas.

Nogueras també ha assegurat que Mascarell no li va comunicat la seva decisió i que n'ha tingut notícia per la premsa, malgrat que s'ha disposat a parlar encara de traçar una candidatura conjunta. De fet, també Mascarell, en la presentació d'aquest matí, ha dit que estava disposat a negociar fins a "l'últim segon" una candidatura sobiranista que pugui obtenir "21 regidors" a Barcelona, la majoria absoluta.

Ara per ara, doncs, la negociació està oberta i té el principal focus a Lledoners, on l'exconseller i exregidor del PDECat Joaquim Forn estaria meditant quin paper ocupar en una eventual candidatura de JxCat.