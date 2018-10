Bonvehí admet que no sabia que JxCat i ERC interpretarien de manera diferent l'acord sobre els diputats suspesos

El PDECat s'ha alineat aquest dilluns amb el president, Quim Torra, i amb Junts per Catalunya, tot i que ha admès que no era coneixedor dels detalls de l'ultimàtum que va llançar el cap de l'executiu en el debat de política general a Madrid ni com es concretaria l'acord entre JxCat i ERC sobre la suspensió dels diputats, que va ser motiu de crisi entre els socis de Govern. És a dir, no sabia el límit temporal que posaria Quim Torra a Pedro Sánchez ni tampoc que JxCat interpretaria diferent que els republicans el dictamen aprovat al ple i no designaria substituts com van fer Oriol Junqueras i Raül Romeva.

Bonvehí ha afirmat que el PDECat no és un "partit d'ultimàtums", tot i que s'ha mostrat favorable a posar un límit a Pedro Sánchez perquè faci ja una "proposta política" per a Catalunya."No ens fa por anar a eleccions", ha dit el president del PDECat.

Sobre la qüestió dels diputats suspesos ha mostrat "confiança" en el grup parlamentari de JxCat, tot i que ha admès que el partit no tenia coneixement de com es concretaria l'acord que es va votar al Parlament. "No sabíem el minut a minut de les negociacions però coneixíem el marc on ens movíem i veiem bé l'acord que semblava tancat", ha afirmat.

Sobre l'ultimàtum, ha dit el següent: "Se'ns va comunicar que d'una manera o una altra Torra exigiria a Sánchez resoldre el problema polític de forma imminent. Nosaltres ja fa setmanes que ho diem, però el president ho va dir en paraules diferents”.

Malgrat expressar sintonia amb Torra per l'ultimàtum a Sánchez, Bonvehí ha criticat el que ahir diumenge va fer l'ANC (va exigir al Govern que faci la república o dimiteixi). Bonvehí demanat "comprensió" a l'entitat sobiranista, afirmant que en el moment actual no ajuden les "pressions sobrevingudes" dins l'independentisme.

Participació del PDECat dins la Crida

Sobre la Crida Nacional per la República, que va presentar la setmana passada el seu itinerari per constituir-se com a nou espai polític, Bonvehí ha assegurat que la direcció del PDECat no hi participarà de forma activa. "Una cosa és adherir-s'hi i l'altra fer-se'n fundador, ja és un pas més", ha dit respecte a si faria una crida als associats a participar en la trobada fundacional del 27 d'octubre i del 6 de desembre de la plataforma impulsada per l'expresident Carles Puigdemont i el president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez.

"Posar-nos-hi molt activament, des del PDECat, no seria bo per a la Crida [...] Faríem un mal favor si volguéssim imposar les nostres tesis a dins", ha afirmat Bonvehí. Sobre si acudirà ell com a president del PDECat en l'acte de fundació del dia 27 ha dit que no, tot i que no ha aclarit si hi anirà a títol individual. "És prudent i positiu que el PDECat no intervingui en la primera línia de la constitució de la Crida", ha afirmat.

Un cop es defineixi què vol ser la Crida, ha dit Bonvehí, la comissió delegada que va escollir l'assemblea del PDECat al juliol farà una proposta sobre quin encaix ha de tenir (si s’escau) el Partit Demòcrata.El president del PDECat s'ha referit tota l'estona a la Crida com a "associació" i, preguntat sobre què passarà si es constitueix com a partit –ja han registrat la marca–, Bonvehí ha admès que llavors seran els associats del PDECat els qui decidiran si la formació hi ha de ser.