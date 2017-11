El PDECat demana la compareixença de Dastis perquè expliqui la filtració de les dades de 5.000 espanyols a Suècia

El PDECat ha demanat la compareixença al Congrés del ministre d'Afers Estrangers, Alfonso Dastis, per l'"escàndol" que suposa la difusió massiva de dades personals dels 5.000 espanyols residents a Suècia en un correu enviat a tots ells pel consolat espanyol a Estocolm.

El diputat Jordi Xuclà s'ha fet ressò de la denúncia plantejada sobre aquest assumpte per un català resident a Suècia que va rebre per correu electrònic un missatge amb un document adjunt amb dades com les adreces postals, els números de telèfon i passaport i els correus de tots els espanyols que viuen en aquest país. Tot i que el diputat ha explicat que el ministeri ha atribuït l'episodi a un "error informàtic", segons ell adjuntar un document d'aquestes característiques "no pot ser un error informàtic" sinó un "acte greu" i un "fet escandalós "que requereix que s'assumeixin responsabilitats.

Xuclà està convençut que es tracta d'una violació "evidentíssima" de la llei de protecció de dades, comesa a més no per un ciutadà particular, sinó per part d'un poder públic, perquè els correus amb les dades personals remesos als 5.000 residents procedeixen del Consolat General d'Espanya d'Estocolm.

Per això, a més d'exigir una investigació sobre els fets, el PDECat ha registrat al Congrés una bateria de preguntes escrites dirigides al govern espanyol,i ha sol·licitat la compareixença urgent del ministre Dastis a la cambra baixa.