El PDECat d'Olot també trenca el pacte de govern amb el PSC pel 155

La "situació excepcional" que viu Catalunya ha acabat trencant també el pacte de govern a l'Ajuntament d'Olot. El PDECat (8 regidors) i Demòcrates (1) han decidit posar punt i final a l'aliança que hi havia fins ara amb el PSC (3).

L'aplicació de l'article 155 i l'empresonament de mig Govern i de dos líders independentistes, amb el suport del PSC, ha tensat molts pactes municipals i els socialistes han sigut expulsats de molts municipis. Abans d'Olot ja havien partit peres a Girona, Molins de Rei, Manlleu o Sant Cugat del Vallès. També va haver-hi un trencament a l'inrevés, on el PSC va fer fora el PDECat del govern: Terrassa.

Però les tensions prèvies a l'1 d'octubre per si l'ajuntament col·laboraria amb el referèndum o no, també va trencar altres aliances en diferents municipis.

I a Barcelona, a partir d'aquest dijous i fins dissabte, els militants dels comuns votaran si mantenen el pacte amb el PSC a l'ajuntament de la capital pel suport a la intervenció de l'autogovern de Catalunya.

Què ha passat a Olot?

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, ha reconegut que portaven un temps "molt incòmodes" pel que estava passant a nivell català i espanyol i que la "complicitat" del PSOE i el PSC amb l'aplicació de l'article 155 ha estat el punt d'inflexió. També han pesat altres fets "intolerables", com l'empresonament dels presidents d'Òmnium i l'ANC i de consellers i el vicepresident "destituïts en aplicació" d'aquest article de la Constitució.

Corominas ha admès que a nivell local el pacte amb els socialistes ha estat "estable i cohesionat" però que ara cal obrir una nova etapa on es veuen capaços de governar en minoria però també de trobar un nou soci de govern entre la resta de forces. S'han fixat el pròxim ple, el 23 de novembre, com a data per presentar el nou cartipàs en cas que ja s'hagi arribat a un acord.