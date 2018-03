El PDECat deixa en l’aire la reedició de JxCat

“Junts per Catalunya és una eina nova, de recorregut. Hi ha molta esperança dipositada en la seva evolució, no és només un grup parlamentari o una candidatura electoral per a un moment determinat”. Les paraules del president, Carles Puigdemont, dissabte a Vilafranca del Penedès davant dels candidats que es van presentar sota les seves sigles el 21-D han generat recels a les files del PDECat. L’anunci, amb l’ull posat a les eleccions municipals i que segons fonts del PDECat no s’havia comunicat prèviament al partit, es va llegir des de la direcció com una voluntat de diluir les sigles.

Ahir la coordinadora general, Marta Pascal, va respondre taxativa al moviment de Puigdemont: “En cap cas se’ns pot fer renunciar al nostre bagatge ni qüestionar el nostre actiu polític”. Pascal va afegir que en cas de noves eleccions -un escenari que va afirmar que “no convé”- el PDECat decidirà si reedita la fórmula electoral. “JxCat no hauria sigut possible sense el PDECat”, va sentenciar després de la reunió de l’executiva del partit, on es va abordar aquesta qüestió i també la situació de bloqueig per a la investidura. En roda de premsa, Pascal va urgir a formar govern i va demanar “generositat” a totes les forces polítiques, també a JxCat ara que el Tribunal Suprem ha tornat a vetar el candidat a la presidència, Jordi Sànchez, empresonat a Soto del Real des del 16 d’octubre. Per al PDECat la “prioritat” és acabar amb l’aplicació de l’article 155 i no la formació de nous moviments polítics. En cas d’eleccions, fonts del partit afegeixen que ja van donar la clau a Puigdemont una vegada perquè configurés la seva pròpia candidatura, una “generositat” que ara no garanteixen tot i que la fórmula de JxCat els va permetre doblar les perspectives electorals que els donaven les enquestes. Altres fonts critiquen que “els partidaris de les eleccions haurien d’explicar què hi guanyaria el país”, en al·lusió a les declaracions que ha fet el mateix Puigdemont i la consellera Clara Ponsatí traient ferro a una nova cita electoral.

La batalla per Ensenyament

Fonts del PDECat opinen que l’anunci de Puigdemont és una “cortina de fum” per tapar el bloqueig polític, i avisen que tècnicament la seva proposta és difícil: no pot registrar JxCat com a nova marca electoral perquè el propietari n’és el PDECat, que juntament amb CDC va crear la coalició electoral per al 21-D. Un obstacle que des la direcció de JxCat minimitzen: aclareixen que Puigdemont no vol crear un nou partit. Les mateixes fonts expliquen que la voluntat és que el projecte tingui continuïtat en les pròximes eleccions i el PDECat s’hi acabi integrant, com per exemple ha fet ICV en la marca dels comuns. De fet, segons va publicar ahir Efe, independents de la llista ultimen la creació d’una associació de JxCat.

D’altra banda, el PDECat també retreu a Puigdemont que hagi arribat a un preacord amb ERC en què se li cedeix el departament Ensenyament, de manera que els republicans acumulen el 80% del pressupost. “Per a nosaltres no està tancat”, afirmaven ahir fonts del partit amb la intenció de batallar perquè es replantegi el repartiment del Govern. Ensenyament, a més, era l’única conselleria del nou Govern en què un membre de la direcció del PDECat, Lluís Font, apareixia a les travesses de noms. La preocupació per aquesta qüestió, però, també s’estén entre els càrrecs intermitjos del partit a la Generalitat. Recentment, en un dinar de comiat entre diversos membres d’Ensenyament i l’exconsellera Meritxell Ruiz, es va transmetre aquesta inquietud i preocupació per la pèrdua de la conselleria. “El PDECat no pot renunciar a fer polítiques socials”, afirmaven ahir fonts presents a la trobada.

Amb tot, des del PDECat encara veuen marge per negociar amb ERC, ja que de moment no està tancat ni el nom del president de la Generalitat. Un cap de l’executiu que si finalment no és Sànchez exigeixen que tingui l’aval del partit.