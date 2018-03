El PDECat demana la compareixença de Montoro al Congrés per la "cacera de bruixes" a entitats de l'àmbit sobiranista

El PDECat ha demanat aquest dimecres al Congrés la compareixença del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, per la "cacera de bruixes" a entitats, empreses i persones de l'àmbit sobiranista, segons ha explicat el portaveu de la formació a la cambra baixa espanyola, Carles Campuzano. El ministeri d’Hisenda va enviar ahir un requeriment a la Generalitat de Catalunya perquè li faciliti tota la informació dels pagaments fets des del 2015 pel sector públic català a l’empresari i activista sobiranista Oriol Soler i a tot un seguit de periodistes i empreses que han tingut algun tipus de relació amb l'editor durant els últims anys. Entre aquestes empreses hi ha el diari ARA, del qual Soler va ser conseller delegat des de la seva fundació el 2010 i fins al 2012 i amb el qual ara no té cap vinculació.

Campuzano ha considerat "inaudit que en una democràcia moderna es plantegi aquesta cacera de bruixes"i ha denunciat que es tracta d'una " campanya de criminalització del govern d'Espanya d'entitats i persones vinculades al sobiranisme". "Estem parlant d'unes subvencions públiques, atorgades abans del Procés, i que no tenen més misteri", ha defensat el demòcrata.

En el text de la petició de compareixença, signat pel diputat Ferran Bel, el PDECat explica que la petició de compareixença del ministre és per "informar sobre la decisió política del ministeri d'Hisenda de requerir la interventora general de la Generalitat, [Rosa Vidal] perquè remeti un prolix informe detallant l'extrem els pagaments efectuats per la Generalitat de Catalunya i per totes les entitats que en depenen, des de 2015 fins a la actualitat, a un centenar de juristes, entitats, periodistes, persones i mitjans de comunicació, que en els últims anys s'han significat amb una determinada ideologia diferent a la del partit del govern [espanyol]".