El PDECat inicia els tràmits per fer un ERO als treballadors

El Partit Demòcrata inicia els tràmits per fer un expedient de regulació d'ocupació (ERO). Segons ha pogut saber l'ARA, el secretari d'organització del partit, Ferran Bel, ho ha comunicat aquest dimarts al matí als membres de la direcció i dijous està prevista una reunió amb els representants dels treballadors per iniciar les negociacions.

La decisió no té res a veure amb els efectes del coronavirus, sinó que ja feia mesos que s'estava preparant. Ja en la reunió de l'executiva del PDECat del 17 de febrer, Ferran Bel va informar la resta de membres que l'ERO estava a punt. No ha sigut fins ara, però, que s'han iniciat oficialment els tràmits convocant els treballadors, ja que amb l'emergència sanitària es va aturar tot el procediment.

De fet, en un primer moment s'havia convocat tota la plantilla de la formació el 17 de març, just l'endemà que entrés en vigor l'estat d'alarma. Tanmateix, la trobada es va suspendre arran de l'inici del confinament. Fonts oficials del Partit Demòcrata han optat per no dir res sobre aquesta informació.

L'ERO al partit arriba en ple procés d'ordenació de Junts per Catalunya, que està aturat des que es va iniciar la pandèmia. El debat entre el president del PDECat, David Bonvehí, i el líder de la Crida, Jordi Sànchez, és –entre altres coses– com s'acaba formulant una sola organització política. Si bé Bonvehí reclama una coalició o una federació per mantenir viu el Partit Demòcrata, Sànchez aposta per deixar de banda les respectives organitzacions i fer un nou partit des de zero. El resultat d'aquesta negociació és ara per ara encara incert, fins al punt que ningú s'atreveix a descartar un trencament.

No només s'ha de debatre la fórmula, de fet, sinó també quina estratègia ha d'adoptar el nou partit (a dins de JxCat hi conviuen diferents sensibilitats) i quines han de ser les cares visibles de la formació.

El segon ERO al PDECat

No és el primer cop que el PDECat fa un expedient de regulació d'ocupació. Ja quan va néixer, el desembre de l'any 2016, en va fer un que va afectar una trentena de treballadors i va incloure acomiadaments (alguns dels quals a través de baixes voluntàries) i reducció salarial dels treballadors de la formació.

En aquell moment també va entrar en la negociació Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ja que els treballadors provenien de l'antic partit de l'expresident Jordi Pujol, que s'acabava de dissoldre aquell mateix juliol.