El PDECat ajorna l'aprovació de les seves llistes i manté la pressió per la candidatura unitària

Canvi de plans al PDECat. El partit no aprovarà finalment dissabte les seves llistes. La formació ha decidit ajornar la ratificació de la candidatura en vista de la pressió que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, manté per la llista unitària. Segons ha avançat 'Nació Digital' i ha confirmat l'ARA, el partit ha optat per ajornar l'aprovació de la llista a l'espera de com avancin els esdeveniments en els pròxims dies.

Amb aquest moviment, doncs, el PDECat redobla la pressió sobre ERC perquè accepti una candidatura unitària. Descartada ja la coalició un cop esgotat el termini per registrar-la, l'opció principal sobre la taula passa per una agrupació d'electors que inclogui representants de tot l'espectre independentista.

De fet, demà està previst que es presenti el moviment Respublica, una iniciativa impulsada per l'entorn de l'ANC -amb noms com Jaume Marfany, Pere Pugès, Antoni Morral, Miquel Sellarès, Alícia Casals, Manel Porta, Salvador Cardús i Víctor Terradellas- que vol recollir signatures per a una candidatura unitària que es presenti a les eleccions com una agrupació d'electors.

Aquesta fórmula -que es podria presentar fins al 17 de novembre i que hauria de recollir les firmes de fins a un 1% dels electors de cada circumscripció- impediria, però, que els partits que en formessin part poguessin participar en debats electorals a les televisions públiques i que disposessin d'espais gratuïts de propaganda electoral.

El PDECat, doncs, ajorna de moment l'aprovació d'unes llistes que tenien com a principal novetat la irrupció de noms com el de Neus Munté -proposada per l'agrupació de la Dreta de l'Eixample i que podria tornar al Parlament després d'haver deixat el Govern al juliol- i el de l'alcalde de Premià de Mar i president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch.

La pilota tornarà a ser, doncs, sobre la teulada d'ERC i la CUP. Els anticapitalistes debaten aquest diumenge el seu posicionament en un consell polític, i de la decisió que prenguin depèn que la pressió sobre els republicans per sumar-se a una candidatura unitària sigui molt intensa.