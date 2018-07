El PDECat pregunta al govern espanyol per què no va traslladar els presos directament a Catalunya

El PDECat ha remès diverses preguntes per escrit al govern espanyol sobre el trasllat dels presos polítics a Catalunya, en les quals considera que el sistema s’hauria de millorar i qüestiona a l’executiu sobre per què no es van traslladar directament a la presó de Lledoners (Bages). En un text signat pel diputat Feliu Guillaumes i al qual ha tingut accés l’ARA, els demòcrates recorden que els quatre primers presos polítics traslladats (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart) van ser traslladats des de les presons d’origen fins a Valdemoro, d’allà a Zuera (Saragossa) i més tard a Brians II, per arribar a la destinació final de Lledoners.

En total, recorda la pregunta, un procediment que es va allargar tres dies, tot i que la Generalitat havia demanat que fossin traslladats directament a la presó de destinació, com passarà amb les preses polítiques Carme Forcadell i Dolors Bassa, que arribaran avui a la presó del Puig de les Basses (Figueres). Els demòcrates demanen a l’executiu “quins són els motius” per què el trasllat no es fes de manera directa, i també el qüestionen sobre la necessitat de “millorar” el sistema de desplaçaments.

A més, Guillaumes demana quines són les mesures futures que pretén prendre el govern de Pedro Sánchez perquè això sigui així. Les preguntes per escrit al govern espanyol acostumen a resoldre's en el termini d’un mes.