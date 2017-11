El PDECat pressiona per una llista del president

Amb els ulls posats en les eleccions del 21 de desembre, el cor encongit pels consellers empresonats i el cap pendent de Brussel·les -on el president de la Generalitat declarava davant la justícia belga-, el PDECat va refermar ahir la seva aposta per una candidatura unitària liderada per Puigdemont. Per unanimitat, el consell nacional de la formació va aprovar que el president de la Generalitat sigui el cap de llista en les pròximes eleccions, i va donar marge a la direcció perquè negociï una candidatura àmplia que inclogui “totes les sensibilitats” i que, en paraules de la coordinadora general, Marta Pascal, “desbordi les urnes de dignitat”.

Parafrasejant l’exconseller i expresident de CDC Ramon Trias Fargas, Pascal va demanar a la resta d’actors sobiranistes “generositat” per poder tirar endavant una llista unitària de la qual formarien part, també, els consellers empresonats i els que són a Bèlgica. “Tingueu la generositat de qui mereix la victòria”, va parafrasejar la coordinadora general del PDECat, que va avisar que “ningú pot eludir cap responsabilitat” i va assegurar que la seva formació està disposada a posar-se d’acord amb tothom. “No serem nosaltres els de les condicions. No posarem traves a res”, va subratllar.

Tot i que ja s’han mantingut alguns contactes entre partits i està previst que s’intensifiquin entre avui i demà, les opcions d’una llista unitària són, ara per ara, més aviat escasses. ERC va supeditar dissabte qualsevol candidatura que vagi més enllà d’una aliança amb el PDECat. És a dir, que inclogui també la CUP i, fins i tot, l’encara secretari general de Podem, Albano Dante Fachin. Les opcions són remotes i el temps cada cop menor, però Pascal va insistir ahir a reclamar una llista unitària davant del moment excepcional que viu el país.

Tal com ja havia fet divendres quan per primer cop es va posicionar a favor d’una “gran llista de país”, Pascal va defensar que el programa electoral d’aquesta candidatura no ha de ser “gaire rebuscat” i ha de girar entorn de tres eixos principals: l’amnistia dels presos polítics, la recuperació de les institucions catalanes i l’acceptació del mandat vinculant del referèndum de l’1-O. “No podem deixar que els que han avalat el 155 i els empresonaments dels nostres consellers es quedin les institucions de Catalunya”, va subratllar la coordinadora general del Partit Demòcrata, que va defensar també que una victòria el 21-D d’una candidatura sobiranista àmplia és una forma de fer que “la comunitat internacional sàpiga una altra vegada quin és el profund tarannà d’aquest país”.

A més de contribuir a pressionar per una llista unitària, l’oferiment de Puigdemont per encapçalar la candidatura del PDECat desencalla un dels principals reptes que tenia la formació i evita unes primàries que amenaçaven de reobrir les ferides del congrés fundacional. Cap possible successor s’endevinava amb claredat en l’horitzó, i l’únic que havia fet el pas, l’exconseller Santi Vila, va ser durament criticat ahir pels seus companys de partit. Segons expliquen a l’ARA diverses fonts presents, nombrosos consellers nacionals van prendre la paraula per carregar contra les crítiques que Vila -que no formarà part de les llistes del PDECat- va llançar contra la resta del Govern després d’abandonar l’executiu. El Comitè d’Ètica del partit decidirà ara si pren mesures contra l’exconseller, però també contra els dirigents del partit que, com Albert Batalla i Jordi Cuminal, van criticar públicament Puigdemont quan es va inclinar per convocar eleccions en lloc de fer la declaració d’independència.

Amb Puigdemont consolidat com a cap de llista per Barcelona, les agrupacions locals del partit començaran a triar entre avui i demà la resta de candidats provincials i comarcals. Unes votacions a priori plàcides però que en comarques com el Maresme -on s’albira una pugna aferrissada entre Montserrat Candini i Miquel Buch- estaran molt disputades. Tota la candidatura del partit serà ratificada dissabte en una conferència ideològica que acabarà agafant un caràcter d’acte preelectoral. Una cita en la qual el partit preveu també designar els quatre noms que reforçaran l’executiva de la formació i que estan vacants des de la dimissió d’un terç de la direcció per incomplir el règim d’incompatibilitats.

Homenatge sentit als presos

Pendent de resoldre queda també si els consellers empresonats o a l’estranger formaran part de la candidatura de forma simbòlica o arribaran a prendre possessió del càrrec, deixant, si cal, l’escó buit durant tota la legislatura. Ahir, en un consell nacional molt emotiu en què va participar també l’esposa de Josep Rull, Meritxell Lluís, el partit va homenatjar els absents deixant una cadira buida per a cadascun d’ells amb un simbòlic llaç groc i projectant un vídeo de suport. En solidaritat amb ells, Marta Pascal va anunciar als consellers nacionals -segons van explicar a l’ARA diverses fonts- que deixarà la vicepresidència del Partit Liberal Demòcrata Europeu molesta pels posicionaments crítics de la direcció -especialment del líder al Parlament Europeu, Guy Verhofstadt- en els últims mesos contra el Procés. Una dimissió, però, que no implicarà la sortida del PDECat del grup liberal europeu.