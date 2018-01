El PDECat demana presumpció d'innocència per als condemnats del cas Palau fins que no hi hagi sentència ferma

Després de la sentència del cas Palau, que condemna CDC per finançament irregular, el PDECat demana la presumpció d'innocència per als condemnats i defensa que és una formació nova sorgida l'any 2016. En un comunicat, el PDECat es compromet a "actuar sempre amb diligència" i "contundència" davant qualsevol acció que es relacioni amb la corrupció. Argüeix que CDC ja ha assumit les "responsabilitats polítiques" pel cas Palau amb la seva dissolució l'any passat. Ara bé, també demana "presumpció d'innocència" fins que no hi hagi una sentència definitiva per a les persones afectades en el cas, entre les quals hi ha l'extresorer de l'antiga CDC Daniel Osàcar.

"La resolució de la sentència del cas Palau té a veure amb CDC, una formació política que ja ha assumit totes les responsabilitats polítiques d'un afer que és anterior a l'any 2010", afirma el PDECat en el comunicat. El partit respecta les resolucions judicials però també diu que "cal posar de manifest el respecte per a la presumpció d'innocència de les persones afectades en aquest tipus de processos fins que no hi hagi sentència definitiva".

Així, el PDECat es compromet a "actuar sempre amb diligència i contundència davant qualsevol acció que es pugui relacionar amb la corrupció".