El PDECat proposa des del Congrés celebrar una "cimera" amb tots els partits sobre Catalunya

La vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras, ha proposat aquest dijous la celebració d'una "cimera" de tots els partits sobre Catalunya. En declaracions des del Congrés, Nogueras ha assegurat que ens "trobem davant d'una crisis d'estat" després de la revelació dels correus de diferents jutges contra l'independentisme en un xat intern del Poder Judicial i s'ha sumat a les peticions del president de la Generalitat, Quim Torra, perquè "s'excarcerin de forma immediata" els presos polítics. Nogueras ha obert aquesta cimera a tots els partits que se sentin "demòcrates" i l'ha obert també al PP. Fonts del PDECat assenyalen que és de moment només una "idea" i que encara està "per determinar" on se celebraria i quan, si a Madrid o bé a Catalunya.

A més, Nogueras ha demanat la creació d'una comissió d'investigació al Congrés sobre el xat policial i la compareixença de la ministra de Justícia, Dolores Delgado. De moment, el Poder Judicial guarda silenci sobre l'assumpte i assenyala que no ha rebut cap queixa formal sobre el xat intern amb crítiques a l'independentisme. "Demanem a la fiscal general de l'Estat que sol·liciti d'excarceració immediata dels presos polítics i la nul·litat dels procediments judicials per vulneració dels principis d'independència i parcialitat i demanem la dimissió del president del CGPJ, Carlos Lesmes, així com la creació d'una comissió d'investigació al Congrés i la compareixença de la ministra de Justícia. Perquè això no va d'independència, va d'autèntica indefensió ciutadana", ha assenyalat la vicepresidenta del PDECat des del Congrés.

En concret, Nogueras ha proposat aquesta reunió per "intentar frenar la deriva preocupant" que, segons el seu parer, reflecteixen els correus electrònics dels jutges, i ha considerat "imprescindible" la seva celebració.

Tardà: "A Espanya no hi ha separació de poders"

Al seu torn, des d'Esquerra han anunciat que la setmana que ve preguntaran al govern espanyol sobre el xat del Poder Judicial. El portaveu dels republicans a Madrid, Joan Tardà, ha assenyalat que no li sorprenen els missatges perquè "a Espanya no hi ha separació de poders".

Segons Tardà, fa anys que ERC sosté aquesta "tesi" al Congrés i creu que la publicació d'aquests missatges "la demostra". "Està bé que la ciutadania vagi caient del cavall", ha manifestat des dels passadissos del Congrés. "Ens volen fer creure que vivim en una democràcia d'excel·lència però és de low cost", ha afegit. Tardà apunta que més que separació de poders el que es viu a l'Estat és "un repartiment de poders" i remarca, per exemple, que el Tribunal Constitucional "viu instal·lat en la corrupció per la parcialitat".