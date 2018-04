El PDECat creu que cal evitar que es repeteixin les eleccions

L'entrevista que va fer ahir Carles Puigdemont a TV3, en què va afirmar que proposarà un nou candidat si es manté el veto a Sànchez, ha portat cua en les files independentistes. Aquest dilluns al matí, la portaveu del PDECat, Maria Senserrich, s'ha mostrat "totalment d'acord" amb les declaracions de Puigdemont i ha assegurat que cal evitar un escenari de repetició electoral: "No volem eleccions. Hem de fer Govern, tenim uns terminis que corren i seguirem treballant dia rere dia".

Preguntada sobre un candidat alternatiu a Jordi Sànchez, Senserrich ha rebutjat parlar de noms, però no ha descartat tornar a intentar la investidura de Carles Puigdemont. "El nostre candidat sempre ha estat i és Puigdemont", ha afirmat: "Nosaltres vam proposar la reforma de la llei de presidència" per fer possible una investidura a distància, ha assegurat. No obstant això, la portaveu ha considerat que "no es pot obviar la situació d'excepcionalitat" i, per tant, ha posat en qüestió que presentar la candidatura del president sigui factible.

El proper dimecres, els diputats de Junts per Catalunya (JxCat) es reuneixen amb Puigdemont a Berlín, on estudiaran quina és la següent passa a fer, ha assegurat Senserrich.