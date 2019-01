El PDECat manté els recels amb la Crida però ajorna la guerra interna

No hi haurà guerra interna al PDECat mentre la Crida es limiti a ser una associació. Aquest és el plantejament que va assumir ahir el president del partit, David Bonvehí, en la primera roda de premsa de la formació després de la fundació de la nova organització política de l’expresident Carles Puigdemont. Ho va fer des de la seu del PDECat a Sarrià -serà la seu provisional fins que es traslladin al carrer Calàbria, just davant d’ERC- i sota l’atenta mirada de Montserrat Morante, membre de la direcció del PDECat i, des de dissabte, també de la Crida.

“Dissabte va quedar molt clar que la Crida serà una associació. També diem, però, que si la Crida es converteix en partit polític nosaltres la tractarem com tractaríem un altre partit”, va etzibar Bonvehí, que va afegir: “El PDECat existeix i continuarà existint”. Una declaració d’intencions que no implica necessàriament un trencament, sinó que també pot significar “sumar” amb la Crida d’igual a igual, tal com admeten fonts del partit. I és que la majoria de la direcció del PDECat, també la més reticent al nou espai, veuria amb bons ulls fer una coalició electoral amb el projecte de Puigdemont i, fins i tot, reeditar una federació a l’estil de l’antiga CiU. Un model que, ara per ara, rebutgen Jordi Sànchez, president de la Crida, i el seu secretari general, Toni Morral, que insisteixen que la nova organització ha de “sumar persones” i no partits polítics. Davant aquesta divergència de models, sumada a la divisió interna del PDECat, Bonvehí ha decidit tirar la pilota endavant.

Per evitar qualsevol “escissió” i “respectar” tots els posicionaments, el president del PDECat va obrir la porta a prendre una decisió després del judici i les municipals. Va remarcar que qui ha de fer la proposta d’encaix amb la Crida, que se sotmetrà a consulta a la militància, són ell i la vicepresidenta del partit, Míriam Nogueras -que ahir no va assistir a l’executiva- amb els exconsellers a la presó i a l’exili, que ara s’han de centrar en la seva defensa. Fonts del partit, de fet, confien que es mantingui la calma: “No m’agradaria que estiguéssim parlant d’això durant el judici [...]. Tampoc s’ho mereixen, els exconsellers”, afirma un dels consultats.

Entre tot això, però, el PDECat sí que haurà de prendre una decisió sobre les europees, on la Crida encara no ha decidit què farà. Preguntat sobre aquesta qüestió, el president del PDECat va dir que treballa per la unitat dels nacionalistes a l’Estat, una estratègia, en aquest cas, coincident amb la Crida, que també demana una plataforma unitària. Alhora, però, i davant la negativa d’ERC, el Partit Demòcrata també està en negociacions amb el Partit Nacionalista Basc per bastir una coalició. Un PNB, però, que no vol saber res del nou projecte de Puigdemont perquè considera que posa en perill la seva operació per captar vot constitucionalista al País Basc. Cal recordar que les eleccions europees coincidiran també amb les municipals i el PNB s’hi juga el poder a les diputacions -amb àmplies competències a Euskadi.

Dimecres, reunió de la Crida

Després del congrés constituent, la primera reunió del govern de la Crida serà dimecres a la tarda. Segons apunten fonts de l’entitat a l’ARA, hauran de decidir com engeguen el desplegament territorial, els plantejaments polítics davant el judici i les eleccions del 26 de maig, la creació de tots els òrgans que marquen els estatuts o les consultes que s’han de fer als associats. També qüestions organitzatives com qui porta la comunicació interna i externa de la Crida.

En tot cas, l’organització insistirà en la unitat en les eleccions municipals a Barcelona. “És clau que l’independentisme tingui l’alcaldia”, afirmen fonts de la Crida, que expliquen que hi haurà una proposta perquè Ernest Maragall (ERC), la llista de JxCat de l’exconseller Joaquim Forn i la consellera Elsa Artadi conflueixin en una candidatura que també sumés Ferran Mascarell i Jordi Graupera. Fins i tot, si fos condició d’ERC, amb Maragall com a alcaldable.