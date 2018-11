El PDECat reté l’alcaldia de Figueres entre retrets

Figueres té des d’ahir un nou alcalde. És el fins ara segon tinent d’alcalde -i candidat del PDECat a les eleccions del 2019- Jordi Masquef. Ell serà l’encarregat de substituir Marta Felip, que al juny va acceptar el càrrec de secretària de la conselleria d’Empresa i Coneixement. Un relleu que s’ha fet esperar. I molt. Primer, pels cinc mesos que ha necessitat Felip per trobar un substitut després que a principis de l’any passat fes fora els seus socis de govern socialistes i pleguessin també els d’Unió, deixant-la governant amb només 5 dels 21 regidors del ple. I, quan per fi ho tenia tot lligat, va haver de tornar a esperar. ERC, el PSC, la CUP i Compromís d’Esquerres van evitar dilluns amb els seus vots que Felip pogués renunciar i la van obligar a desconvocar el ple i témer per una possible aliança entre aquests partits que, a última hora, prengués l’alcaldia al PDECat.

Després de la jugada de la setmana passada, els regidors d’ERC, el PSC, la CUP i Compromís d’Esquerra van estar dies negociant per intentar unir forces i desbancar el PDECat, però les seves diferències eren massa grans: ni tan sols es van posar d’acord amb el candidat a l’alcaldia. ERC i la CUP apostaven per nomenar la republicana Agnès Lladó, però els socialistes van deixar clar que només votarien el seu número dos, Alfons Martínez. A més, les quatre forces d’esquerres, que sumen 10 regidors, necessitaven almenys un dels dos vots dels regidors no adscrits d’Unió per sumar els 11 necessaris per fer possible una alternativa. Una aliança estranya -implicava un acord entre la CUP i el PSC que des de la direcció anticapitalista ahir evitaven valorar i cenyien a la lògica municipal- que no va arribar a fructificar.

Sense acord entre els partits de l’oposició, doncs, ahir Marta Felip sí que va poder acomiadar-se de l’alcaldia figuerenca en un ple carregat de retrets per part de l’oposició després de sis anys al capdavant del govern. “Ha necessitat cinc mesos per trobar relleu i ha demostrat que la seva prioritat passa per mantenir la cadira”, va criticar la regidora republicana Agnès Lladó; “Un dels seus problemes ha sigut la manca de diàleg i l’incompliment flagrant que han tingut amb l’oposició”, va etzibar el cupaire Toni Garcia, i “Ha primat els seus interessos personals i partidistes”, s’hi va sumar la popular Maria Àngels Olmedo, mentre que el regidor de Ciutadans, Héctor Amelló, va assegurar que Felip ha deixat la ciutat “amb més retrocessos que avenços”. Per contra, les paraules més suaus van arribar des de les files de Compromís d’Esquerres, el PSC i els regidors no adscrits, que li van desitjar “molta sort i encerts”.

Uns dards i missatges de l’oposició que Marta Felip no va respondre, tot i retreure’ls durant el seu comiat que la legislatura “ha sigut una autèntica campanya electoral des de l’inici i en què s’ha utilitzat erròniament i en excés el desprestigi de la ciutat com a eina d’oposició a l’adversari polític”. La fins ara alcaldessa, que va arribar a l’alcaldia el 2013 en substitució de Santi Vila, va assegurar que deixava el càrrec “orgullosa i amb la satisfacció de la feina ben feta”.

Inici amb autocrítica

Llicenciat en dret i màster en assessoria i gestió tributària per Esade, Jordi Masquef es va convertir ahir en el nou alcalde de Figueres amb 37 anys, gràcies a set vots -cinc dels regidors convergents i dos dels no adscrits- i després que cap dels altres regidors aconseguís els 11 vots necessaris de la majoria absoluta. Durant el seu discurs de presa de possessió va subratllar que “cap dels 21 regidors pot estar satisfet de com ha anat aquest mandat”, i va admetre que governar amb només “5 dels 21 regidors és molt difícil”. Per això, va estendre la mà als grups de l’oposició, amb qui espera arribar a acords per governar o, si més no, per aprovar els projectes que vol engegar en els poc més de sis mesos que resten a la legislatura. Una tasca que no serà gens fàcil amb tan poc marge de temps i amb unes eleccions municipals a tocar que faran treure l’artilleria més pesant a una oposició que desitja ocupar la cadira que Convergència manté des de les municipals del 2007.