El PDECat i ERC mantenen l'esmena a la totalitat als comptes tot i que el govern espanyol hagi acceptat un relator

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, assegura que la situació no ha canviat i que la figura del relator proposat pel govern espanyol no ha fet virar la seva posició respecte als comptes de l'Estat. "Encara estem lluny. Estem parlant, però les posicions estan com fa una setmana", ha explicat Aragonès en una entrevista a la Cadena SER. En aquest sentit, el vicepresident del Govern ha convidat el govern espanyol a continuar "parlant" fins a la setmana que ve. El ple per debatre els pressupostos de l'Estat està previst per al 12 i 13 de febrer.

Aragonès ha reiterat que la negociació dels pressupostos ha de basar-se en una "negociació política sobre el problema de fons, que és el dret a l'autodeterminació, a més d'acabar amb la via repressiva". Així, el vicepresident del Govern ha reiterat que els dos elements que posen sobre la taula són el dret a l'autodeterminació i acabar amb la via repressiva: "Els dos elements que posem sobre la taula per facilitar la tramitació de pressupostos són els que hem dit sempre: negociació política per trobar sortida política, en què hem de plantejar el dret a l'autodeterminació, i segona, acabar amb la via repressiva".

A més, Aragonès ha retret al ministeri d'Hisenda que no hagi contactat amb els partits independentistes per parlar de la proposta de pressupostos: "Potser no volen aprovar-los". "Es tractaria de generar estabilitats mútues per avançar en els objectius polítics que té cada part", ha defensat.

El president del PDECat, David Bonvehí, ha reconegut que l'escenari "ha canviat una mica" després que el govern espanyol hagi acceptat la figura d'un "relator" que doni fe del diàleg sobre Catalunya a la taula de partits, però ha deixat clar que mantindran l'esmena a la totalitat als pressupostos. "Ens sembla que no s'accelerarà la taula de partits ni la designació d'un mediador", ha reiterat per justificar la presentació divendres d'una esmena a la totalitat als comptes.

"Aquesta figura ha de ser a la taula de partits que encara no s'ha creat i el millor perfil és que sigui neutral i independent i que conegui el conflicte", ha remarcat Bonvehí, que no ha volgut detallar els noms que han posat sobre la taula.

En una entrevista a TV3, el màxim dirigent dels demòcrates ha assenyalat que presentaran una esmena a la totalitat als comptes perquè la "solució passa per un referèndum", tot i que a les demandes del seu partit no hi figurava explícitament la convocatòria d'un referèndum. "La decisió definitiva sobre els pressupostos es prendrà de manera coordinada", ha assegurat el president del PDECat després que JxCat s'avancés als demòcrates en l'anunci del rebuig als comptes la setmana passada.

"Seria una irresponsabilitat política aprovar els pressupostos. A l'independentisme li convindria un govern de Pedro Sánchez que busqués una solució política al conflicte, però si fa el mateix que el PP no té sentit", ha deixat clar Bonvehí. "Som conscients que no és fàcil explicar que cal apostar pel diàleg, també per part nostra, però és el camí que cal seguir", ha afegit.

En clau electoral, el president demòcrata ha deixat clar que "Munté ha de ser la veu del partit a l'Ajuntament, és l'alma mater de la candidatura, la persona que ha apostat per Quim Forn". Pel que fa a les aliances, Bonvehí s'ha mostrat partidari de buscar la unitat: "Presentar cinc candidatures independentistes a Barcelona és un error estratègic, la solució passa per la unitat", ha opinat després de recordar que "el 21-D vam renunciar a fer-ho amb les nostres sigles", ha afirmat davant la possibilitat de buscar aliances amb la candidatura independent que promou l'ANC. "Com a partit volem sumar amb la resta d'actors polítics, però no podem deixar de ser el que som", ha exposat finalment sobre una possible confluència amb la Crida.