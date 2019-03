El PDECat situa JxCat com el "vot útil" enfront d'una aliança entre el PSOE i Ciutadans

Davant la possibilitat que els socialistes recuperin el suport electoral a les eleccions del 28 d'abril i siguin l'opció del vot útil per als que volen frenar un tripartit de dretes, tant JxCat com ERC han alertat aquest dilluns d'un pacte entre el PSOE i Ciutadans després de les eleccions. De fet, ahir el ministre de Foment en funcions, Jose Luis Ábalos, ja va dir que el PSOE prefereix pactar amb Cs que amb els independentistes.

El president del PDECat, David Bonvehí, en roda de premsa després de la reunió del comitè nacional de la formació, ha situat JxCat com el "vot útil" enfront d'un tripartit de Cs, el PP i Vox, però també, ha dit, enfront d'un executiu dels socialistes i el partit taronja. Bonvehí ha dit que la llista que lideren Jordi Sànchez i Laura Borràs no anirà a "bloquejar la política espanyola", però ha assegurat que posarà el dret a l'autodeterminació sobre la taula si Pedro Sánchez aspira a ser president amb el seu suport. "Som responsables, i som conscients del perill que suposa per a Catalunya el tripartit ultra, però això no vol dir que donem un xec en blanc a Sánchez; tornem on érem en la tramitació dels pressupostos", ha dit Bonvehí.

Eduard Pujol, portaveu adjunt de JxCat al Parlament, ha anat més enllà avisant que "el vot al PSOE és un vot a Cs" i ha instat Meritxell Batet, cap de files dels socialistes el 28-A per Barcelona, a demanar perdó per l'aplicació del 155.