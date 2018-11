El PDECat demana la dimissió de Cosidó i denuncia que PP i PSOE es passen la Constitució "pel folre" quan els hi convé

El senador del PDeCAT Josep Lluís Cleries ha demanat aquest dimarts la dimissió del portaveu del PP a la cambra alta, Ignacio Cosidó, després que s'hagi fet evident la "manipulació política" del poder judicial amb la renúncia de Manuel Marchena. En declaracions als mitjans de comunicació, Cleries ha retret a PP i PSOE que s'autoanomenin partits constitucionalistes i, en canvi, quan els hi convé es passen "pel folre" la Carta Magna. D'aquesta manera s'ha referit al fet que la Constitució estableix que són els membres del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) els qui han d'escollir el seu president. Segons Cleries, el PSOE és "còmplice necessari" de la situació.

Ahir el PDeCAT va demanar responsabilitats pels whatsapp de Cosidó i avui va més enllà i en demana la dimissió. "Ha quedat més evident que mai que el poder judicial té una clara manipulació política. No ho dic jo, ho diu Cosidó dient que podien intervenir des de darrere la sala segona, que és la que ha de jutjar l'1-O", ha argumentat Cleries. A més, el senador del PP ha afegit que el whatsapp es va enviar a tots els senadors del PP i, per tant, té un "caràcter d'oficialitat" i demostra una "clara intervenció de la justícia des del poder polític".

Cleries ha concretat que l'article 123 de la Constitució estableix que el president del CGPJ ha de ser nomenat pel Rei a proposta dels membres del mateix consell. "Jo em pregunto si el CGPJ està format per les executives del PP i del PSOE. Com pot ser que ells anunciïn qui serà el pròxim president?", ha preguntat. Davant d'aquesta situació, ha conclòs que, quan els hi convé, els partits constitucionalistes es passen "pel folre" la Constitució.

Al seu torn, el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha assegurat que les "anomalies" del sistema judicial espanyol que "creixen cada dia" adquireixen la "categoria d'escàndol". En declaracions als mitjans, ha assenyalat que la justícia espanyola "seria impossible d'homologar amb la resta de democràcies europees".