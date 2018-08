El PDECat i ERC demanen la compareixença de Grande-Marlaska al Congrés per l'agressió a Jordi Borràs

El PDECat i ERC han registrat una petició de compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la comissió d'Interior del Congrés de Diputats per l'agressió que va patir el fotoperiodista Jordi Borràs per part d'un agent de la policia espanyola. També es demanaran explicacions pels "insults" que van rebre dos diputats d'ERC, Josep Maria Jové i Jenn Díaz, d'un agent de la Policia Nacional davant la comissaria de la Via Laietana de Barcelona. Els diputats van presentar una denúncia davant dels Mossos.

Els dos grups també preguntaran per la identificació d'un agent de la Guàrdia Civil que van dur a terme els Mossos d'Esquadra quan estava retirant llaços grocs a Tarragona amb un grup de persones.

El Congrés celebra dilluns que ve diputació permanent i serà llavors quan es determinarà si aquestes peticions tenen més suports per tirar endavant. A banda de la petició de compareixença del ministre de l'Interior, ERC i el PDECat han demanat la compareixença de la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme en relació a les autoritzacions i exportacions d'armes i material de doble ús a països que les han utilitzat o poden utilitzar-les en el conflicte del Iemen.

La setmana passada el ministeri de Defensa va emetre un comunicat en què va afirmar que "l'actual govern espanyol" no ha venut armament que s'hagi pogut fer servir contra població civil i també es comprometia que, en la mesura de la seva competència, revisaria les possibles vendes que estiguessin encara en tràmit i que poguessin implicar l'ús directe d'aquest tipus d'armament contra la població civil. Finalment, el PDECat i ERC també sol·liciten la compareixença en comissió de la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social en relació amb la gestió dels fluxos migratoris al Mediterrani.

Borràs considera oportuna la petició, però troba a faltar mobilització

Jordi Borràs ha considerat "molt oportuna" la petició feta pel PDECat i ERC. "Si vivim en un estat de dret, el ministre de l'Interior donarà una explicació creïble del que ha passat i del que han fet amb aquest agent de la policia, si està treballant, si no, si se l'està investigant, i si no és el cas, per què", ha assegurat el fotoperiodista en unes declaracions a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada.

Borràs creu que falta mobilització. "No hi ha consciència del que està passant", assegura, i ha afegit que troba a faltar "un moviment popular unitari per fer-hi front". Segons el fotoperiodista, des de l'últim any hi hagut un increment d'agressions de "cert calibre", i hi hauria d'haver "una reacció de la societat".