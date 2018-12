El PDECat adverteix la Crida del risc de "fragmentar" el sobiranisme

El secretari d'organització del PDECat, Ferran Bel, ha advertit la Crida Nacional per la República del risc que el seu objectiu inicial d'"aglutinar" el conjunt de l'independentisme acabi "pervertit" i suposi més "fragmentació" d'aquest espai polític.

En declaracions a Efe, Bel expressa les seves reserves a la possibilitat que la Crida, de la qual no forma part, s'acabi constituint com a partit polític, perquè significaria augmentar el nombre de formacions dins l'espectre independentista, tenint en compte que el PDECat té la voluntat "absoluta" de seguir existint.

A l'espera del que passi al congrés constituent de la Crida, que se celebrarà el 26 de gener, Bel creu que actualment no és "viable" el seu objectiu d'aglutinar l'independentisme, perquè ERC i la CUP ja s'han desmarcat i creu que el moviment impulsat per Carles Puigdemont "s'haurà de reconfigurar" i que el seu paper podria ser "paradoxal".

El PDECat té prevista una consulta a la militància per decidir el seu encaix amb la Crida, però no es convocarà fins que no se sàpiga com es configura el moviment. Segons Bel, l'encaix variarà si la Crida es configura com a partit. Si finalment ho és, tot i que de moment no té l'alta en el registre del ministeri de l'Interior, creu que s'hauran de tractar "d'igual a igual" i que la seva relació podria cristal·litzar en una "coalició, federació o una col·laboració més o menys estable" abans de cada cita electoral.