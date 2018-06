El PNB i EH Bildu proposen que Euskadi assumeixi la competència per convocar referèndums

El PNB i EH Bildu han arribat a un nou acord per reformar l'estatut polític d'Euskadi, que en aquest cas se centra en l'apartat competencial i inclou la reclamació de les competències sobre la capacitat per regular referèndums, la Seguretat Social i la política penitenciària. L'acord entre el PNB i EH Bildu assolit aquest dimecres en el marc de la ponència d'autogovern del Parlament basc se suma als ja aconseguits en les últimes setmanes entre les dues formacions sobre les bases del preàmbul i el títol preliminar que hauria d'incloure un eventual nou Estatut, en què es reivindica el dret de decidir com a fórmula per avançar cap a una relació "bilateral" entre Euskadi i l'estat espanyol.

Igual que va passar amb les propostes sobre el preàmbul i el títol preliminar, les bases acordades pel PNB i EH Bildu sobre les competències que hauria de recollir un futur Estatut no han comptat amb el suport d'Elkarrekin Podem, el PSE-EE ni el PP. En el text aprovat aquest dimecres es planteja "refermar l'espai de poder reconegut en el vigent Estatut de Gernika", però que encara no ha estat transferit a les institucions basques per l'administració central. A més, es reclama "recuperar" la capacitat competencial transferida, tot i que "severament minvada" per la legislació estatal i per la jurisprudència del Tribunal Constitucional.

El PNB i EH Bildu també aspiren a ampliar les competències de les institucions basques, per assumir les matèries necessàries "per garantir els drets polítics, econòmics, socials, lingüístics i culturals" dels ciutadans bascos.